Το 2026 να γίνει το έτος της ποδοσφαιρικής λογικής στον Παναθηναϊκό

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την χρονιά που φεύγει για τον Παναθηναϊκό αλλά και εκείνη που έρχεται.

To 2025 φεύγει, το 2026 έρχεται. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Το πιο υπέροχο αγαθό αυτής της ζωής. Να είστε καλά και κάτι εξίσου σημαντικό: Να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να τον φροντίζετε και να του δίνετε την σημασία που πρέπει.

Πάμε τώρα και στα δικά μας, τα καθημερινά, τα τετριμμένα, τα ποδοσφαιρικά, τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με την σοβαρότητα που τους πρέπει και τους αξίζει. Ως το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα αυτής της ζωής.

Στην ερώτηση ''τι θα μπορούσε να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από το 2025;'', η απάντηση θα μπορούσε να είναι κάλλιστα το ''τίποτα''. Δεν διεκδίκησε το περσινό πρωτάθλημα, δεν θα παλέψει ούτε για το φετινό, δεν συζητάμε καν για κατάκτηση. Πως να κατακτήσεις κάτι αν δεν φτάσεις κοντά σε αυτό και δύο σερί σεζόν απέχεις από την μάχη των άλλων;

Παράλληλα, δεν του έφερε το έτος που φεύγει κάποιο τρόπαιο και στην Ευρώπη έγιναν τα απαραίτητως απαραίτητα και αυτονόητα. Παρουσία στους ''16'' του Conference League και πρόκριση στους ομίλους του Europa League με σχεδόν σίγουρη παρουσία και στη φάση των νοκ-άουτ. Η λέξη επιτυχία δεν μπορεί να μπει δίπλα σε τίποτα από αυτά. Και το χειρότερο απ' όλα;

Είναι πως δεν διαθέτει, παρά το τεράστιο μπάτζετ, μία καλή ομάδα, ένα σύνολο με συνέχεια, συνέπεια, αγωνιστική ταυτότητα, λόγω των αλλαγών στη τεχνική ηγεσία. Βιτόρια, Κόντης, Μπενίτεθ. Σε συνέχεια του Ιβάν, Τερίμ, Κόντης, Αλόνσο. Σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Kι, όμως, υπάρχει κάτι που μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από το 2025 και που είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα τα παραπάνω. Όχι δεν αναφερόμαστε στις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Τα 25 εκατομμύρια της Σπόρτινγκ για τον Φώτη Ιωαννίδη και τα 14 των Πορτογάλων για τον Βαγιαννίδη. Το να πουλάς ακριβά είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια του ποδοσφαιρικού αυτονόητου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αυτός είναι εξάλλου και ο μόνος δρόμος για να μεγαλώσεις και να πλησιάσεις τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετικό για το Τριφύλλι μέσα στο 2025 έχει να κάνει με την αλλαγή ποδοσφαιρικής πλεύσης από το κλαμπ. Ο Παναθηναϊκός απαγκιστρώθηκε από λογικές και άτομα που του προσέφεραν παρά ελάχιστα και έδωσε τα ηνία σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου που συνδυάζουν την τεχνογνωσία, μοντέρνες λογικές για το άθλημα, εμπειρία σε τοπ επίπεδο και αγάπη για τον σύλλογο.

Ο Μπαλντίνι που άμεσα κατάλαβε τις παθογένειες του οργανισμού και έδωσε μόνο σωστές κατευθύνσεις μέχρι στιγμής, η επιστροφή του Λεωνίδα Μπουτσικάρη σε πρωταγωνιστικό ρόλο εντός της ΠΑΕ, η πρόσληψη του Μιγκέλ Κορόνα και του Στέφανου Κοτσόλη στη τεχνική και αθλητική διεύθυνση του συλλόγου, η νέα ημέρα που ξημέρωσε(έστω και με μεγάλη καθυστέρηση) σε εταιρία και ποδοσφαιρικό τμήμα είναι η μοναδική εξέλιξη για την οποία θα θυμόμαστε με τρόπο όμορφο το 2025 για τον Παναθηναϊκό.

Πως επιτέλους ο σύλλογος διοικείται με έναν κανονικό τρόπο, έχοντας αυξήσει τις πιθανότητες της επιτυχίας, η οποία για να έρθει θα πρέπει να υπάρχει από την ΠΑΕ υπομονή, στήριξη στο σχέδιο και πλάνο, το οποίο δεν θα αλλάζει από Κυριακή σε Κυριακή.

Αυτή είναι και η ευχή μας στον Παναθηναϊκό για το 2026. Αυτός ο χρόνος να χαρακτηριστεί από την ποδοσφαιρική λογική. Μόνο έτσι ο σύλλολος να φτάσει εκεί που ποθεί.

Φυσικά, το γήπεδο στον Βοτανικό δεν θα μπορούσε να μπει στην παραπάνω κουβέντα που έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είναι μια ιστορία από μόνο του. Από τα... χώματα, σιγά-σιγά το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά, το έργο προχωρά με γοργούς ρυθμούς και αν όλα πάνε καλά θα είναι έτοιμο την άνοιξη του 2027. Με την ελπίδα να αλλάξει την ζωή του Παναθηναϊκού...