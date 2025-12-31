Βρούτσης για τη μείωση των κυρώσεων το 2025: «Είναι προϊόν συλλογικής πολιτικής και θεσμικής προσπάθειας»

Ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στη μείωση των «κεκλεισμένων» μέσα στο 2025 και στο αποτέλεσμα που έφερε ο τρόπος που λειτουργούν πλέον οι ομάδες.

Η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η στενή συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και η αντικειμενική και άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων, έχουν ως αποτέλεσμα μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα στην αποτροπή βίαιων και παραβατικών συμπεριφορών στα ελληνικά γήπεδα.

Η νέα πραγματικότητα στην εφαρμογή των κανόνων και στην προστασία των φιλάθλων αποτυπώνεται, με το κλείσιμο του 2025, από τα πεπραγμένα της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), τα οποία επιβεβαιώνουν έμπρακτα την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης:

Συγκεκριμένα, το διάστημα Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2025 καταγράφηκαν μόλις 2 πράξεις επιβολής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, λόγω ρίψεων αντικειμένων πρόσφορων για σωματική βλάβη, στα επαγγελματικά πρωταθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ ανδρών), ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 οι περιπτώσεις αυτές ήταν 11!

Η συγκεκριμένη μείωση, της τάξης του 82%, καταδεικνύει ότι το νέο πλαίσιο που λειτουργεί αποτρεπτικά, αφομοιώνεται και επικροτείται από τους φιλάθλους, εφαρμόζεται με συνέπεια και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία.

Παράλληλα, από την εφαρμογή των νέων διατάξεων (Φεβρουάριος 2024 έως και σήμερα) επιβλήθηκαν σημαντικά διοικητικά πρόστιμα, που αφορούν σε ομάδες και φυσικά πρόσωπα:

Σύνολο προστίμων σε ομάδες (επαγγελματικές & ερασιτεχνικές): 864.000€

Σύνολο προστίμων σε φυσικά πρόσωπα: 833.500€

Γενικό σύνολο διοικητικών προστίμων: 1.697.500 €

Επιπλέον, επιβλήθηκε διοικητική απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε 13 ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, για πράξεις που οδήγησαν σε σοβαρές κυρώσεις εις βάρος των ομάδων τους, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

«Τα αποτελέσματα αυτά δεν προέκυψαν τυχαία. Είναι προϊόν συλλογικής πολιτικής και θεσμικής προσπάθειας και αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει βούληση, σχεδιασμός και προσήλωση στον στόχο, ο αθλητισμός μπορεί να θωρακιστεί από τη μάστιγα της βίας εντός των αγωνιστικών χώρων», τόνισε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και επισήμανε:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κόμματα που υπερψήφισαν τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, τις Λίγκες, τις ΠΑΕ, τις ΚΑΕ και όλους τους αθλητικούς φορείς για τη συνεργασία τους.

Προχωράμε ενωμένοι, με καθαρό μήνυμα: η βία δεν έχει θέση στα γήπεδά μας, δεν έχει θέση στον αθλητισμό. Η χρονιά κλείνει με ισχυρά και μετρήσιμα αποτελέσματα χάρη και στην αταλάντευτη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις πολιτικές που ασκήσαμε στο αναβαθμισμένο χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού.

Το 2026 συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με περισσότερα εργαλεία, περισσότερους ελέγχους και ακόμη πιο αυστηρή εφαρμογή του νόμου, για γήπεδα ασφαλή, ανοιχτά και πραγματικά φιλικά προς τους φιλάθλους και τις οικογένειες».

Να σημειωθεί, ακόμα, πως όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Βρούτσης στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, οι Εθνικές μας ομάδες, όλων των αθλημάτων και όλων των ηλικιών, θα προετοιμάζονται πλέον στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας χωρίς κόστος γι’ αυτές, για πρώτη φορά.

Νομοθετήθηκε, λοιπόν, με το άρθρο 105 του ν. 5264/2025 (ΦΕΚ Α’ 239, 19/12/2025), η κάλυψη των μισθωμάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, τις οποίες χρησιμοποιούν κλιμάκια των Εθνικών ομάδων, μέσω του ετήσιου μηχανισμού χρηματοδότησης του ελληνικού αθλητισμού, από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος.