Όσο ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός ΔΕΝ θα υπάρξει άλλο σύστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο (ΙΙ)

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου επανέρχεται σε κείμενο που είχε γράψει πέρσι εδώ στο gazzetta και δίνει συνέχεια για τον ρόλο του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τελευταίες ημέρες του 2025 και όπως συνηθίζεται τους ελληνικούς χειμώνες, δημιουργείται μία επιτηδευμένη αναστάτωση με αφορμή τη διαιτησία. Πρόκειται για τη συνηθισμένη προσπάθεια των κακομαθημένων να πιέσουν επικοινωνιακά ώστε η εύνοια του 60-40 που απολαμβάνουν, να ανέβει πάνω από το 80-20. Τώρα που το θυμήθηκα…

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε αήττητο πρωτάθλημα το 2019 και το πιο μεγάλο και μάγκικο του 2024 με τρόπο που -δεν μπορεί- όλοι θυμούνται καλά… Για δείτε όμως:

- Δεκέμβριο του 2018 δέχθηκε δολοφονική επίθεση ο Τζήλος!

- Δεκέμβριο του 2023 δολοφονήθηκε ο Λυγγερίδης μετά από τα γνωστά γεγονότα εκείνης της περιόδου!

Θέλετε να θυμηθούμε λεπτομέρειες των υποθέσεων στις χρονιές που ο ΠΑΟΚ πήρε τελικά τον τίτλο; Όχι καλύτερα ε;

Για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν… αυτό είναι ένα κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου και ας σκεφτούν καλά όσοι τους υποστηρίζουν, τι ακριβώς κάνουν… Ένα κομμάτι που δεν έχει ιερά και όσια και όμως τολμάει να δημιουργεί εσκεμμένη τοξικότητα. Ας μην επεκταθούμε παραπάνω όμως γιατί δεν χρειάζονται και πολλά άλλα επιχειρήματα κόντρα σε όλους αυτούς που τολμούν να ανοίξουν θέμα διαιτησίας.

Πάμε πάλι σε αυτά που γράψαμε και το Νοέμβριο του 2024.

«Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη από ένα -όσο γίνεται πιο- καθαρό πρωτάθλημα και είναι ο ΜΟΝΟΣ που μπορεί να το εγγυηθεί. Αυτή τη στιγμή με Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ όλη η Ελλάδα ξέρει και μπορεί να καυχιέται ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ».

Αυτά ΑΚΡΙΒΩΣ ήταν χθες τα επιχειρήματα του Σαββίδη και του Γκαγκάτση. Τις ίδιες λέξεις χρησιμοποίησαν όπως τις έγραφα και τότε, γιατί αυτή είναι η ΜΟΝΗ αλήθεια. Με στοιχεία και επιχειρήματα κόντρα σε όλους όσους ακόμη προσπαθούν να πείσουν ότι το παρασκήνιο παίζει ρόλο ίσο και ανάλογο με το κανονικό ποδόσφαιρο! Έτσι είχαν συνηθίσει, έτσι πιστεύουν κάνοντας και μεταγραφές στο χώρο του παρασκηνίου.

Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την προχθεσινή ατάκα του Ιβάν Σαββίδη προς ανθρώπους του ΠΑΟΚ: «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω. Θέλω να είμαστε στην κορυφή και να μας αναγνωρίζουν όλοι". Όπως δηλαδή έγινε το 2019 με το αήττητο (για θυμηθείτε το άλλο ντοκουμέντο) φυσικά και το 2024 όπου κανείς δεν μπορούσε στο τέλος να βγάλει… κιχ.

Ο ισχυρός ΠΑΟΚ που πρωταγωνίστησε για να αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο και από το 2016 να εξολοθρευθεί το τέρας του 100-0, αποτελεί και τον μόνο εγγυητή ισορροπίας για να ζούμε πρωταθλήματα όπως αυτά τα τελευταία! Όλοι το ξέρουν και ας μην το παραδέχονται. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε την αλήθεια για τη διαιτησία και ας πληγώθηκαν φίλοι και εχθροί του!

Όλα τα άλλα που λέγονται ειδικά από ΑΕΚ και Ολυμπιακό για να δημιουργούνται εντυπώσεις, έχουν κουράσει και τον κόσμο τους. Οι μεν φωνάζουν για να καλυφθούν επικοινωνιακά με τους δικούς τους μετά την αποχώρηση Μελισσανίδη και όσα έχασαν, οι δε φωνάζουν γιατί νομίζουν ότι ακόμη υπάρχουν κάποιοι που τους πιστεύουν όταν αναφέρονται στο «καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Να εύχονται όλοι να είναι πάντα τόσο δυνατός ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης, για να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοια πρωταθλήματα. Φυσικά και με λάθη… Υπέρ και κατά όλων, υπέρ κυρίως των μεγάλων που δεν τολμάνε να μετρήσουν τις φάσεις στις οποίες έχουν ευνοηθεί... Στο τέλος βέβαια ο καθένας παίρνει ο τι -ποδοσφαιρικά- του αξίζει.

Μόνο με τον ΠΑΟΚ ισχυρό, το ποδόσφαιρο μας θα είναι κανονικό και θα πλησιάζει το ιδανικό, αφού το τέλειο δεν μπορεί να επιτευχθεί ποτέ και πουθενά! Μόνο με τον ΠΑΟΚ ισχυρό ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν θα προκύψει άλλο σύστημα με σκοπό την εύνοια του ενός κατά όλων των άλλων…

Καλή χρονιά σε όλους.