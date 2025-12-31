Παναθηναϊκός: Προτάθηκε ο Τετέ στην Μπενφίκα σύμφωνα με τους Πορτογάλους
Ο Τετέ μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες μετά τα όσα έγιναν με τη Γκρέμιο και σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τα πιο ιδανικά για τον ίδιο στον Παναθηναϊκό.
Σύμφωνα με το πορτογαλικό «CNN» το όνομα του Βραζιλιάνου εξτρέμ έχει πέσει στο τραπέζι για τα μεταγραφικά της Μπενφίκα καθώς προτάθηκε η περίπτωση του για την ενίσχυση της θέσης του εξτρέμ.
Ο 25χρονος εξτρέμ δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα δεδομένου του ποσού που δαπανήθηκε για την απόκτηση του από τη Γαλατασαράι (7 εκατ. ευρώ) καθώς σε 76 ματς μετρά 13 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος ο απολογισμός δεν είναι ο καλύτερος με μόλις 7 ασίστ και 2 γκολ σε 27 ματς.
🚨 Tetê foi oferecido ao Benfica, segundo o jornalista @RuiSOficial na @cnnportugal.— Diário de Transferências (@DTransferencias) December 30, 2025
Esta época, o extremo de 25 anos soma 2 golos e 7 assistências em 27 jogos pelo Panathinaikos.
O atleta tem um valor de mercado de 11 milhões de euros. pic.twitter.com/QgoUo51SIr
