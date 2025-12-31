Όπως ανέφεραν οι Πορτογάλοι, το όνομα του Τετέ του Παναθηναϊκού έπεσε στο τραπέζι για την Μπενφίκα προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του εξτρέμ.

Ο Τετέ μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες μετά τα όσα έγιναν με τη Γκρέμιο και σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τα πιο ιδανικά για τον ίδιο στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό «CNN» το όνομα του Βραζιλιάνου εξτρέμ έχει πέσει στο τραπέζι για τα μεταγραφικά της Μπενφίκα καθώς προτάθηκε η περίπτωση του για την ενίσχυση της θέσης του εξτρέμ.

Ο 25χρονος εξτρέμ δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα δεδομένου του ποσού που δαπανήθηκε για την απόκτηση του από τη Γαλατασαράι (7 εκατ. ευρώ) καθώς σε 76 ματς μετρά 13 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος ο απολογισμός δεν είναι ο καλύτερος με μόλις 7 ασίστ και 2 γκολ σε 27 ματς.