Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Άρη βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ολοκληρωτικής επιστροφής τους στην ομάδα ενόψει της επανέναρξης των υποχρεώσεων.

Η περίπτωση των Φαμπιάνο Λέισμαν, Τίνο Καντεβέρε είναι από τις πιο χαρακτηριστικές καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές ανέβασαν κι άλλο τους ρυθμούς στη σημερινή (30/12) προπόνηση ακολουθώντας μέρος αυτής. Στόχος είναι να έρθουν σε θέση να προπονούνται σε φουλ ρυθμούς προς τα τέλη της εβδομάδας και της επιστροφής στους στη δράση (το αργότερο) στον αγώνα με την ΑΕΚ για τη Stoiximan Superleague.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Νοά Σούντμπεργκ όπως και ο Τάσος Δώνης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση. Αντιθέτως, ο Χαμζά Μεντίλ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.