Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του «Πανάθα» εξελίχθηκε σε ανοιχτή προπόνηση με τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν την ομάδα.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της γιορτής του «Πανάθα» καθώς τη στιγμή που ήταν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, η ανδρική ομάδα βγήκε για προπόνηση, λαμβάνοντας την αποθέωση από τους φίλους του συλλόγου.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που δεν ήταν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να φέρει τεράστιο ενθουσιασμό και να μετατρέψει τη γιορτή σε μία ανοιχτή προπόνηση για τα παιδιά, τα οποία έλαβαν ένα ιδιαίτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο.