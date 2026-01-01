Ο Κώστας Δούμτσιος στο Gazzetta: Οι βάσεις για την ομάδα του Λεβαδειακού που βλέπουμε σήμερα, ο νικητής Παπαδόπουλος και τα γήπεδα που έτρεξε όταν δεν έδωσε το χέρι στον προπονητή του.

Ήταν μέλος του Λεβαδειακού όταν, όπως υποστηρίζει, έμπαιναν οι βάσεις για την ομάδα που βλέπουμε σήμερα και… τρελαίνει τους πάντες με την ξέφρενη πορεία της. Έζησε τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, Νίκο Παπαδόπουλο, στο πέρασμά του από τον Ηρακλή.

Ο Κωνσταντίνος Δούμτσιος, πλέον, αγωνίζεται στη Ρουμανία και φορά την φανέλα της Πετρολούλ Πλοϊέστι. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, μιλάει για την εμπειρία του στην Βοιωτία, τον υποβιβασμό του Πανιωνίου, αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησε στην Ολλανδία.

Ξεκινώντας, συνεχίζεις να παρακολουθείς ελληνικό ποδόσφαιρο από την Ρουμανία στην οποία και αγωνίζεσαι;

Παρακολουθώ γενικά, ελληνικό ποδόσφαιρο. Κρατάω επαφή. Έχω παιδιά που ήμασταν μαζί στον Λεβαδειακό και τα βλέπω που κάνουν φέτος φοβερή χρονιά. Ο Βήχος, ο Λιάγκας και τα άλλα παιδιά. Ήμασταν καλή παρέα.

Μπορούσατε τότε να φανταστείτε ότι αυτή η ομάδα θα κάνει σήμερα αυτά που κάνει;

Θυμάμαι ότι την χρονιά στην Β’ Εθνική, ήμασταν πολύ καλά και ποιοτικά και οργανωτικά. Τα είχαμε όλα. Πίστευα πάρα πολύ στην ομάδα. Έβλεπα καθημερινά ότι δουλεύαμε πολύ σωστά.

Υπήρχε ταλέντο;

Πάρα πολύ. Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας και οι πιο παλιοί όπως ο Μεχία, ο Τζημόπουλος, ο Αραβίδης και ο Μυτίδης.

Φέτος έπαιξαν ρόλο και κάποιοι ξένοι που ήρθαν.

Εννοείται. Εμπειρία και ποιότητα, ο καλύτερος συνδυασμός.

Στο τέλος της ημέρας, όμως, η δουλειά του προπονητή δεν είναι η πλέον καθοριστική;

Ναι, φυσικά. Είχα τον Παπαδόπουλο στον Ηρακλή. Αυτός με έκανε επαγγελματία, από την δεύτερη ομάδα που ήμουν. Σοβαρός άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής. Μου λένε και τα παιδιά φέτος πόσο καλά ξέρει την δουλειά.

Θεωρείς ότι μπορεί να προπονήσει μεγάλη ομάδα;

Ναι. Πρέπει επιτέλους να δούμε έναν Έλληνα προπονητή σε μία μεγάλη ομάδα. Εγώ έχω φύγει τρία χρόνια στο εξωτερικό, βλέπω ότι έξω στηρίζουν τους δικούς τους. Και τους παίκτες και τους προπονητές ή τους παράγοντες.

Πώς είναι το μέρος που βρίσκεσαι;

Είμαι 45’ έξω από το Βουκουρέστι, σε μία μεγάλη πόλη. Είναι ωραία. Δεν μπορείς να την συγκρίνεις με τις ελληνικές πόλεις, βέβαια.

Πώς είναι η ζωή σου έξω από το γήπεδο;

Προπόνηση – σπίτι και σπίτι – προπόνηση. Άντε να πάμε και καμία βόλτα με κάποιο παιδί από την ομάδα.

Σου λείπει η χώρα σου;

Υπάρχει νοσταλγία, αλλά το ποδόσφαιρο είναι η δουλειά μου. Όσο και αν μου λείπουν κάποιες φορές οι δικοί μου ή οι φίλοι μου, πρέπει να κάνω την δουλειά μου. Η κοπέλα μου πηγαινοέρχεται όπου είμαι.

Πώς ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο;

Ξεκίνησα από την ακαδημία στον Αλέξανδρο Κιλκίς. Στο χωριό στα Άνω Πορόια Σερρών, άνοιξε μία ακαδημία. Γύρισα στο χωριό, γιατί πηγαινοερχόμουν κάθε μέρα. Έπαιξα στο τοπικό και μετά από εκεί πήγα στον Γάζωρο, Β’ Εθνική. Είχα κάνει κάποιες προετοιμασίες με τον Σάκη Αλεξίου, είχε πάρει εμένα και άλλο ένα παιδί.

Σκληρό όλο αυτό;

Ναι, ήταν όμως πολύ δυνατή εμπειρία. Κατέβαιναν στο τοπικό παίκτες της Δ’ Εθνικής.

Στον Ηρακλή πως βρέθηκες;

Πήγα στον Γάζωρο, με προπονητή Κατσαβάκη. Έγινα επαγγελματίας στα 16 μου. Όταν έφυγε ο Κατσαβάκης ήρθε ο Κοκότοβιτς. Εκεί έκανα κάποιες συμμετοχές στην Β’ Εθνική. Ο Κοκότοβιτς με βοήθησε πολύ, πήγα για δοκιμαστικά στην Γάνδη. Έκατσα μία εβδομάδα. Δεν έμεινα, ήταν πολύ δύσκολο. Είχα πάει μόνος μου στο Βέλγιο, χωρίς να ξέρω αγγλικά. Ήθελα να γυρίσω στις τρεις μέρες. Είχα πάρει τους γονείς μου και τους είχα πει «δεν γίνεται, δεν μου μιλάει κανείς και δεν μιλάω σε κανέναν». Μου είχε κάνει εντύπωση ακόμα και το ότι είχα αλλάξει δύο αεροδρόμια μόνος μου. Από εκεί, λοιπόν, πήγα στον Ηρακλή. Είχε προηγηθεί και ένα πέρασμα από τον Πανσερραϊκό, στην δεύτερη ομάδα.

Πότε άρχισες να αισθάνεσαι επαγγελματίας;

Όταν πήγα στον Ηρακλή. Ο μπαμπάς μου με πίεζε να είμαι προσεκτικός, να κάνω περισσότερη προπόνηση. Είχα έναν προπονητή που μου ζητούσε να κάνω περισσότερες ασκήσεις. Είχα πάντα σκοπό να γίνω επαγγελματίας, αλλά όλο το «πακέτο» το ένιωσα στον Ηρακλή. Θυμάμαι μας καλούσε ο Νίκος Παπαδόπουλος να ανεβαίνουμε από την δεύτερη ομάδα, εμένα και τον Ρότα. Από ένα σημείο και μετά, συμμετείχαμε με την πρώτη ομάδα κανονικά.

Ποια ιστορία θυμάσαι από τον Ηρακλή;

Παίζαμε με τον ΠΑΟΚ στην Μίκρα. Είχαμε προπονητή τον Σάκη Αναστασιάδη και ήταν και ο Κωφίδης μαζί του στον πάγκο. Με έκαναν αλλαγή, ενώ ήμουν καλός στο ματς. Δεν ήθελα να βγω και ήθελα να παίξω όλο το ματς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δεν είχα δώσει το χέρι ούτε στον Αναστασιάδη, ούτε στον Κωφίδη από τα νεύρα μου. Έφυγα από πίσω και δεν πέρασα από μπροστά τους. Μόλις τελείωσε το ματς ήμουν εντάξει, είχα χαρεί κιόλας γιατί είχαμε κερδίσει. Ανεβαίνω μετά στην πρώτη ομάδα, προπονητής ήταν τότε ο Σάββας Παντελίδης, και μου λέει «Κώστα χθες έκανες καλό παιχνίδι, αλλά για ποιο λόγο νεύριασες που σε έβγαλε ο προπονητής;». Του εξήγησα πως ήταν λάθος μου και τότε συμπλήρωσε «δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό». Μόλις βγήκαμε να κάνουμε τρέξιμο με την ομάδα, με πιάνει και μου λέει «βλέπεις τα τρία γήπεδα στην ευθεία; Για τιμωρία θα ξεκινήσεις και θα τα μετρήσεις όλα, πόσο είναι». Έκανα τρεις γύρους και μετά με φώναξε. Ήθελε να καταλάβω πως το ότι κατέβαινα από την πρώτη ομάδα, δεν σήμαινε ότι θα παίζω σε όλο το ματς. Κατάλαβα το λάθος μου.

Πέρασες και από την Δράμα;

Από τον Ηρακλή, πήγα στον Πανσερραϊκό. Μετά πήγα στον Αιγινιακό με Χαραλαμπίδη προπονητή και μετά πήγα στην Δράμα με τον Μπύρο. Για τα δεδομένα της Β’ Εθνικής, η ομάδα είχε φοβερή οργάνωση. Ήμουν στην αρχή με Στάικο Βεργέτη. Μετά, ήρθε ο Σπανός. Έκανα καλή χρονιά. Μετά από εκεί, πήγα στον Πανιώνιο.

Πώς αισθάνθηκες όταν ήρθε σε σένα ο Πανιώνιος;

Μεγάλη χαρά. Ο Πανιώνιος είναι ιστορική ομάδα, που έχει βγάλει τόσους παίκτες.

Πώς έζησες εσύ εκείνο το δύσκολο διάστημα για τον Πανιώνιο;

Ήταν δύσκολα πολύ, αλλά είχαμε εκπληκτική παρέα. Με Σαραμαντά, Τσιλούλη και Ρέντζα. Ήμασταν όλη μέρα στο σπίτι των παιδιών, τρώγαμε, πηγαίναμε για καφέ. Ακολουθούσε και ο Γιάννης Μανιάτης κάποιες φορές. Με κράτησε αυτό στον Πανιώνιο. Ήταν δύσκολη χρονιά. Τα παιδιά που έπαιζαν πιο πολύ, έδωσαν και την ψυχή τους για να σωθεί η ομάδα.

Δεν τα κατάφερε, όμως, ο Πανιώνιος. Πώς έζησες τον υποβιβασμό;

Το συναίσθημα που επικρατεί είναι η στενοχώρια. Είχαμε καλή ομάδα. Είχα την εμπειρία και από τον Πανσερραϊκό, που είχε πέσει. Δεν είναι το πιο εύκολο συναίσθημα για να διαχειριστείς. Απογοητεύεσαι. Είναι πολύ περίεργο.

Ποια ιστορία θυμάσαι από τον Πανιώνιο;

Θυμάμαι πως ο Κόρμπος προσπαθούσε να κρατήσει όρθια τα αποδυτήρια. Ήταν πολύ μεγάλη η προσπάθεια που έκανε.

Είναι κάποιο ματς που να σου έχει μείνει πιο έντονα χαραγμένο στο μυαλό;

Το ματς με τον Ατρόμητο, που τελειώσαμε και μαθηματικά.

Πώς πήγες στον Λεβαδειακό;

Ήθελα να μείνω στην Α’ Εθνική, δεν ήθελα να γυρίσω στην Β’. Είχα ζήσει πολλά χρόνια την δεύτερη κατηγορία. Είχα επιλογές από την Β’ Εθνική, αλλά είχα αργήσει πολύ, γιατί περίμενα από την πρώτη κατηγορία. Στο τέλος, λοιπόν, επειδή έπρεπε να πάω κάπου και να πάρω πολλά παιχνίδια, πήγα στον Καραϊσκάκη Άρτας. Εκεί έπαιξα όλα τα ματς, είχα κάνει καλή χρονιά. Έτσι, ήρθε ο Λεβαδειακός. Ενδιαφέρθηκε ο Γιάννης Ταουσιάνης. Με είχαν παρακολουθήσει στα δύο ματς που είχαμε παίξει και τους είχα αρέσει.

Ο επιθετικός ζει για τα γκολ. Εσύ πως έχεις βιώσει κάποιες περιόδους χωρίς γκολ;

Κάποιες φορές χρειάζεται να κάνεις άμυνα ή να κρατάς μπάλα. Κάποιες άλλες χρειάζεται να δημιουργείς. Άμα βάζεις γκολ έχεις ψυχολογία και σου βγαίνουν όλα αυτόματα. Σίγουρα, έχω απογοητευτεί σε φάσεις που δεν είχα νούμερα. Αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω καλά παιχνίδια. Δεν είναι πάντα δική μου ευθύνη το να μην έρθει σωστά η μπάλα στο κουτί. Προσπαθώ να τρέχω, να μαρκάρω και να δίνω βάση και σε άλλα πράγματα. Πρέπει να έχω όλο το «πακέτο».

Ποια ιστορία θυμάσαι από τον Λεβαδειακό;

Τα δύο ματς με την Βέροια, ήταν οι καλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Είχαμε πολύ καλή ομάδα εκείνη την χρονιά. Ήμασταν γεμάτοι. Είχαμε κάνει και νίκη με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, εκείνη τη σεζόν. Είχαμε ψυχολογία και παίζαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Η ομάδα ήταν για Α’ Εθνική. Τα δύο ματς με την Βέροια ήταν αγχωτικά, αλλά και απολαυστικά. Πανηγυρίζαμε μία βδομάδα μετά, ήμασταν συνεχώς έξω. Φοβερό συναίσθημα.

Αναφέρθηκες πριν σε τρία παιδιά για τα οποία σήμερα μιλάει όλη η Ελλάδα. Τον Βήχο, τον Τσάπρα και τον Λιάγκα. Τι θυμάσαι να λέτε, τότε, μεταξύ σας;

Κάναμε παρέα, πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι. Βλέπαμε ταινίας και τρώγαμε μαζί. Έβλεπα από τότε το ταλέντο που είχαν.

Μπήκαν τότε οι βάσεις για τον Λεβαδειακό που βλέπουμε σήμερα;

Ο Τσάπρας είναι πιο μικρός. Ο Βήχος και ο Λιάγκας, όμως, είχαν κάνει και κάποιες χρονιές τότε, μαζί με τον Νίκα. Φαινόταν ότι έχουν κάτι ξεχωριστό.

Περιμένεις να δεις αυτήν την ομάδα στην οποία έζησες πολύ όμορφες στιγμές, να παίζει στην Ευρώπη;

Το περιμένω και θα είναι κάτι πολύ όμορφο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Θα είναι και η δικαίωση ενός πρότζεκτ που έζησες από μέσα;

Ναι, σίγουρα. Και τα παιδιά το λένε ξεκάθαρα πλέον πως αυτός είναι ο στόχος τους. Είναι καθοριστικής σημασίας, όμως, το γεγονός ότι έχουν προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει πολύ να νικάει. Όταν έχεις τέτοια νοοτροπία, μπορεί να μην σου βγει ένα παιχνίδι, όμως την μεταδίδεις στους παίκτες σου. Μπαίνεις και λες «θα νικήσω».

Πώς σας το μετέφερε αυτό που περιγράφεις ο Παπαδόπουλος;

Μας έδινε αυτοπεποίθηση. Μας έκανε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και να λέμε «σήμερα νικάω, ό, τι και να γίνει». Ξέραμε πως θα βγάλουμε τους αυτοματισμούς που δουλεύαμε όλη την εβδομάδα στην προπόνηση και πως στο τέλος θα νικήσουμε. Δεν υπήρχε ως αποτέλεσμα η ισοπαλία για εμάς, όταν είχαμε προπονητή τον Παπαδόπουλο. Φυσικά, μπορεί ένα ματς να μην πάει καλά, παίζουν και οι άλλοι. Το πνεύμα νικητή, όμως, που είχαμε, ήταν κάτι που δεν έβγαινε από μέσα μας. Θυμάμαι στους τοίχους των αποδυτηρίων στον Ηρακλή είχε κρεμάσει 4-5 πανό με φράσεις που μας ανέβαζαν την ψυχολογία. Μπαίναμε στα αποδυτήρια και τα βλέπαμε. Μας έδινε κίνητρο, ήταν σαν να βλέπουμε βίντεο στο YouTube. Ήταν πάνω από τις θέσεις μας και παίρναμε ενέργεια από αυτό.

Πώς πήρες την απόφαση να φύγεις στο εξωτερικό;

Ήταν μία δύσκολη απόφαση κι ένα μεγάλο ρίσκο. Πριν φύγω στο εξωτερικό, ο Λεβαδειακός ήθελε να μείνω στην ομάδα. Κι εγώ ήθελα να μείνω. Όμως μου δόθηκε μία ευκαιρία μέσω ενός μάνατζερ που είχα γνωρίσει τότε και η βάση του είναι στο εξωτερικό. Από μικρός ήθελα να το δοκιμάσω κάποια στιγμή, να δω πως δουλεύουν και πως είναι οργανωμένο το ποδόσφαιρο.

Πώς ήταν η κατάσταση που συνάντησες;

Έφυγα από τον Λεβαδειακό και πήγα στην Τοπ Ος που δεν ήταν από τα φαβορί για την άνοδο. Στην αρχή ήταν καλά, μετά δυσκόλεψε και είχα κάποια προβλήματα με τον προπονητή που δεν με έβαζε. Συνέχισα, όμως, να δουλεύω. Εγώ τον Δεκέμβριο ήθελα να γυρίσω. Δεν ήταν τα πράγματα, όπως τα είχα στο μυαλό μου. Με κράτησαν όμως ο Βασίλης Παυλίδης, ο αδερφός του Βαγγέλη και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ευτυχώς είχα αυτά τα παιδιά, μου έλεγαν πως είναι το ποδόσφαιρο στην Ολλανδία και μου συνέστησαν να κάνω υπομονή, λέγοντας μου ότι κι εκείνοι συνάντησαν δυσκολίες. Αν ήμουν μόνος, πιστεύω ότι θα είχα γυρίσει.

Και πως εξελίχθηκε αυτή σου η εμπειρία στην Ολλανδία;

Πριν την Τοπ Ος είχα κάνει δοκιμαστικά. Είχαμε παίξει ένα ματς με την Φένλο και είχα πάει καλά. Είχα βάλει και γκολ. Από τότε, είχε ρωτήσει για μένα ο τεχνικός διευθυντής της Φένλο. Με είχαν δει και άλλες ομάδες. Έβλεπα ότι ο μάνατζέρ μου ήταν πολύ αισιόδοξος. Είπαν στον μάνατζέρ μου τότε ότι περίμεναν έναν επιθετικό από την Ελλάδα. Τελικά, ήταν ο Κοσίδης που πήγε από την ΑΕΚ. Αν δεν είχε πάει αυτός, δεν θα υπέγραφα στην Τοπ Ος και θα είχα πάει εγώ στην Φένλο. Τελικά πήγα στην Φένλο, μετά την Τοπ Ος. Ήταν πολύ επαγγελματικό το περιβάλλον. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Μετά, δεν ξέρω τι δεν πήγε καλά και έφυγε ο τεχνικός διευθυντής και ήρθε ένας άλλος, με τον οποίο δεν τα βρήκαμε. Είπε στον μάνατζέρ μου ότι αν έμενα, δεν θα έπαιρνα λεπτά συμμετοχής. Έφυγα και πήγα στην καλύτερη ομάδα που είχα πάει, στην Ντεν Μπος. Είχε ψυχολογία η ομάδα, γιατί είχε εξασφαλίσει θέση στα πλέι οφ για την άνοδο. Με υποδέχθηκαν πολύ ζεστά. Με βοήθησαν με την μετακόμιση, ακόμα και με το να μαζέψω το σπίτι μου. Αν είχα πάει από την αρχή στην Ντεν Μπος, μπορεί να είχα πολύ καλύτερα νούμερα στην Ολλανδία. Ήταν ποδοσφαιρικά η καλύτερη ομάδα που έπαιξα. Αυτό το εξάμηνο ήταν πάρα πολύ καλό.

Πώς είναι το ποδόσφαιρο στη Ρουμανία;

Έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα.

Αισθάνεσαι να σου ταιριάζει;

Ναι. Πάει στη δύναμη, αλλά έχει και χώρους. Δεν κλείνονται οι ομάδες.

Η ομάδα πως είναι;

Ιστορική, μεγάλη ομάδα. Δεν ξεκινήσαμε καλά στη σεζόν, αλλά έφυγε ο προπονητής και μετά ήρθε ένας άλλος με τον οποίο είμαστε καλά. Στην αρχή δεν είχαμε ομοιογένεια. Χρειαζόταν να μάθει ο ένας παίκτης, τον άλλον. Τώρα έχει ρολάρει η ομάδα και πιστεύω θα πάει ακόμα καλύτερα.