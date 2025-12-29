Η περίπτωση του Μιγκέλ Ταβάρες δεν προχωράει για τον Παναιτωλικό, ο οποίος «τρέχει» τις επαφές του για άλλο εξτρέμ που έχει τη δυνατότητα να παίξει φορ.

Ημέρες μεταγραφικών εξελίξεων στον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες ήταν κοντά στην απόκτηση του Μιγκέλ Ταβάρες, όμως προέκυψε κώλυμα και η περίπτωση αυτή με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν θα προχωρήσει. Αυτό φυσικά δεν αλλάζει κάτι στο deal για την πώληση του Σωτηρη Κοντούρη, το οποίο εξ αρχής περιελάμβανε εκτός από χρήματα (περισσότερα από 600.000 ευρώ) και τον Αντριάνο Μπρέγκου.

Πλέον οι Αγρινιώτες προχωράνει άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση άλλου ακραίου επιθετικού, ο οποίος δύναται να παίξει και ως φορ. Από πλευράς Καναρινιών γίνεται προσπάθεια ώστε η περίπτωση του winger να τελειώσει άμεσα και να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου.

Εκτός από ακραίο επιθετικό στον Παναιτωλικό ψάχνουν και για το διάδοχο του Λούκας Τσάβες για τη θέση του τερματοφύλακα. Στους Κιτρινομπλέ έχουν προτατθεί αρκετές περιπτώσεις ξένων κίπερ και γίνεται προσπάθεια να κλείσει άμεσα και αυτό το κενό.

Θυμίζουμε πως εκτός από τον «κλεισμένο» Μπρέγκου, ο οποίος αναμένεται εντός της εβδομάδας στο Aγρίνιο, ο Παναιτωλικός έχει κλεισμένενες και τις περιπτώσεις των Γιάννη Σατσιά και Γκουστάβ Γκρανάθ.