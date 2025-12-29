Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ θα υπογράψει για τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ με τους Βούλγαρους να αποκαλύπτουν το ποσό που έδωσε η Ένωση στη Σλάβια Σόφιας.

Έτοιμη να ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφή για τον Ιανουάριο είναι η ΑΕΚ, η οποία έφτασε σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο Γκεοργκίεφ, ο οποίος πριν μερικά χρόνια είχε περάσει για μια σεζόν από τις μικρές ομάδες της Μπαρτσελόνα, αποτελούσε ένα από τα πιο δυνατά πρότζεκτ της Σλάβια Σόφιας, με τον 20χρονο Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους κιτρινόμαυρους.

Όπως υποστηρίζει η βουλγαρική ιστοσελίδα Dir.bg για το κόστος της μεταγραφής, «η ΑΕΚ έδωσε τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ με μπόνους συμμετοχών και κατακτήσεις τροπαίων».

Ο Γκεοργκίεφ, ο οποίος έγινε πρόσφατα διεθνής με την Εθνική Βουλγαρίας μετρώντας τρεις συμμετοχές, αποχωρεί από τη Σλάβια Σόφιας μετά από 91 εμφανίσεις και τέσσερα γκολ.