Ο Βόλος είναι κοντά στη σημαντική μεταγραφή του Χεφτέ Μπετανκόρ, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Στην έξοδο ο Πίντσι.

Ο Βόλος είναι ιδιαίτερα ενεργός στο μεταγραφικό παζάρι, θέλοντας να ενισχύσει το ρόστερ του Χουάν Φεράντο στην προσπάθεια που θα κάνει για την είσοδο στα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League. Oι Θεσσαλοί έχουν ήδη κλείσει τους Ντέρεκ Αγιάκουα -Λερόι Αμπάντα, ενώ μεγάλος στόχος για τη θέση του φορ είναι ο Χεφτέ Μπετανκόρ.

Η ομάδα της Μεσσηνίας είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό, ώστε να αποκτήσει τον Ισπανό με τη μορφή δανεισμού. O 32χρονος επιθετικός αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν στη La Liga 2, για λογαριασμό της Αλμπαθέτε, όμως ο δανεισμός του αναμένεται να διακοπεί πρόωρα.

Σε 18 εμφανίσεις μέχρι στιγμής στην πατρίδα του ο Ισπανός striker μετράει 5 γκολ και 1 ασίστ. O Μπετανκόρ την περασμένο σεζόν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League, καθώς σκόραρε 19 φορές σε 30 συμμετοχές.

Συνολικά με τα Λιοντάρια πέτυχε 25 γκολ σε 49 παιχνίδια και τον περασμένο Γενάρη ο Ολυμπιακός τον αγόρασε αντί 500.000 ευρώ, παρόλο που το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι.

Εκτός από προσθήκες θα υπάρξουν και αποχωρήσεις από το Βόλο. Στο συγκεκριμένο group είναι ο Όσκαρ Πίντσι. Ο Ισπανός εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης των Θεσσαλών, όμως δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει, έχοντας 11 συμμετοχές, χωρίς γκολ ή ασίστ και του ζητήθηκε να βρει ομάδα ώστε να φύγει από το Πανθεσσαλικό.