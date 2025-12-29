Νίκολιτς: «Ζω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου, θα παλέψουμε ως το τέλος για τον τίτλο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνέντευξη του στη Σερβία αναφέρθηκε στο πόσο χαρούμενος είναι στην ΑΕΚ και στη συνεργασία με τους Ηλιόπουλο και Ριμπάλτα, στους στόχους ως το τέλος της σεζόν, στον Γιόβιτς, αλλά και στις μεταγραφές που θα γίνουν.

Μεγάλη συνέντευξη στο σερβικό Μέσο, Sport Klub έδωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ένωση και για την παρουσία του εκεί. Τόνισε πως η ΑΕΚ θα παλέψει ως το τέλος για τον τίτλο, έχοντας ως στόχο να φτάσει και στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και πιο μακριά στο Conference League, τουλάχιστον ως τα προημιτελικά, ενώ έκανε λόγο και για τη φόρμα του Λούκα Γιόβιτς, τον οποίο περιμένει να γίνει ηγέτης της ομάδας. Παράλληλα υπογράμμισε πως περιμένει να έρθουν και οι μεταγραφικές ενισχύσεις τον Ιανουάριο.

«Στην Αθήνα με υποδέχθηκαν εξαιρετικά, ο κόσμος, το κλαμπ, όλοι. Αγωνιστικά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Πρώτοι στο πρωτάθλημα, στους “16” του Conference League, στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Τώρα ή θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε όσα κάναμε ή θα πέσουμε. Είναι μεταβατική σεζόν: νέος προπονητής και νέος διευθυντής, έφυγαν επτά ποδοσφαιριστές, κάποιοι ακόμη θα έρθουν τον χειμώνα, θα έρθουν και άλλα παιδιά… Conference League: θέλουμε να φτάσουμε στα προημιτελικά, θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Κύπελλο: ο στόχος είναι ο τελικός, θα πάμε μέχρι τέλους. Στο πρωτάθλημα είμαστε μέσα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Οι αντίπαλοι στα πρότζεκτ των ομάδων είναι μπροστά μας, παρότι είναι ακριβότεροι. Τα χρήματα δεν εγγυώνται τίποτα. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους», ανέφερε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε λέγοντας:

«Ζω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου, με εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και την αφοσίωση στην οικογένεια και στον αθλητισμό. Η ΑΕΚ, ένας ιδιαίτερος σύλλογος, ιδρυμένος από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης και ολόκληρης της Τουρκίας, με φιλάθλους ασυνήθιστα δεμένους με την ομάδα, με δέχτηκε σαν δικό της άνθρωπο. Φανταστικό, μακάρι να κρατήσει! Ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Παρά τις πολλές του υποχρεώσεις, δεν παρεμβαίνει στο έργο του αγωνιστικού τμήματος. Είναι πάντα εκεί για την ομάδα, τους παίκτες και τους προπονητές, χαρισματικός και άνθρωπος του λαού, ανεξάρτητα από τα χρήματα. Αθλητικός διευθυντής είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με πρόσκληση του οποίου ήρθα, μετά από χρόνια σε Ζενίτ, Πάρμα, Μαρσέιγ, Μίλαν, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… Τώρα έχουμε τον ίδιο στόχο».

«Ο Γιόβιτς είναι σε φόρμα, θέλω να είναι από τους ηγέτες της ομάδας»

Στη συνέχεια έκανε λόγο για τον Λούκα Γιόβιτς και πως θέλει να αποτελέσει έναν εκ των ηγετών της ΑΕΚ: «Ο Λούκα είναι πολύ ευχαριστημένος με τον τωρινό του ρόλο, βρίσκεται σε φανταστική αγωνιστική κατάσταση. Και μόλις τώρα μπαίνει πραγματικά σε φόρμα: το ξέρω εγώ και το ξέρει και ο ίδιος ο Γιόβιτς! Πρόκειται για ποδοσφαιριστή κορυφαίας ποιότητας, δεν είχα ούτε την παραμικρή αμφιβολία όταν εμφανίστηκε η προοπτική συνεργασίας. Είμαστε μαζί σε ένα σοβαρό πρότζεκτ, τα οφέλη του οποίου μπορεί να τα νιώσει και το σερβικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι πια ο “μικρός Λούκα”! Είναι ώρα να ωριμάσει. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν είχε ηγετικό ρόλο στις ομάδες του. Παρουσίασα τον Γιόβιτς πριν ακόμη έρθει: θα παίζει συνεχώς, θέλω να είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι υγιής, να το απολαμβάνει».

Όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα τόνισε: «Είμαι έκπληκτος! Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με τέσσερις ομάδες στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων: μία στο Champions League, μία στο Conference League και δύο στο Europa League. Από το καλοκαίρι θα υπάρχουν δύο ομάδες στο κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα και δύο στο Europa League. Κοιτάξτε τα γεγονότα: ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, πριν από τρία χρόνια η ομάδα νέων βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Και την ίδια χρονιά ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την κορυφή της Ελλάδας! Παιδιά ηλικίας 19 έως 23 ετών, με εξαίρεση τον Παυλίδη και τον Μπακασέτα… Η νεανική ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί τη Γερμανία για την πρώτη θέση στον όμιλο. Υπάρχει μεγάλη διασπορά, πολλοί παίκτες στο εξωτερικό, ενώ και οι υπόλοιποι σύλλογοι ανεβαίνουν: Λεβαδειακός, Ατρόμητος με τον Ντούσαν Κέρκεζ. Στη Β΄ Εθνική, στον πάγκο βρίσκεται ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς».