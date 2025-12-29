Όπως μετέδωσαν στην Κύπρο ο Παναιτωλικός είναι κοντά στην απόκτηση του Γιάννη Σατσιά από το ΑΠΟΕΛ.

Ο Παναιτωλικός έχει πατήσει μεταγραφικό «γκάζι» και όπως μετέδωσαν στην Κύπρο είναι κοντά στην απόκτηση του 23χρονου χαφ, Γιάννη Σατσιά.

Όπως ανέφερε το ΣΠΟΡ FM 95,0 ο Κύπριος χαφ έχει αποχαιρετήσει ήδη τους συμπαίκτες του και είναι έτοιμος να μετακομίσει στο Αγρίνιο. Όπως τονίζουν στο Νησί της Αφροδίτης ο Σατσιάς είχε μεγάλη επιθυμία να αγωνιστεί εκτός της χώρας τους και ο Τίτορμος του έδωσε αυτήν την ευκαιρία.

Ασφαλώς άριστος γνώστης της κυπριακής αγοράς είναι ο προπονητής των Καναρινιών, Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος πριν επιστρέψει στο Αγρίνιο ήταν στην Ομόνοια. Ο 10 φορές διεθνής μέσος θα συναντήσει στο «Emileon» τον συμπαίκτη του στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, Χρίστο Σιέλη.

Ο γιος τους Μαρίνου Σατσιά είναι κεντρικός μέσος ύψους 1,76μ., αγωνίζεται στο «6» και στο «8», ενώ μπορεί να παίξει και ως δεξί μπακ. Μεγάλωσε στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ, με τον με τον οποίο έχει 118 εμφανίσεις, 8 γκολ και 7 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει πρωτάθλημα (2023-24) και Super Cup (2024-25).

Στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 9 εμφανίσεις με την κιτρινομπλέ φανέλα και έδωσε μια ασίστ. Tο συμβόλαιο του στο ΑΠΟΕΛ είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.

Θυμίζουμε πως εκτός του Σατσιά ο Παναιτωλικός έχει κλείσει στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πώληση του Σωτήρη Κοντούρη τους Μπρέγκου - Ταβάρες, ενώ έπεται συνέχεια, καθώς υπάρχει και πολύ προχωημένη περίπτωση στόπερ.