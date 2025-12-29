Ήρθε ως Γάλλος και πλέον αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό ως Ιβοριανός. Ο 26χρονος τερματοφύλακας, που έχει γεννηθεί στην Μπουρκίνα Φάσο, αποκτήθηκε από την Ναντ με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με την συμφωνία να μην περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Ο Αλμπάν Λαφόν άργησε να πάρει τα πάνω του, ένας τραυματισμός πήγε να του κόψει την φόρα, όμως επέστρεψε από κείνον ακόμα πιο δυνατός, παίρνοντας τα... γάντια του βασικού. Δυστυχώς ήρθε το Copa Africa να τον πάρει από τους «πρασίνους», πάνω που έκανε τις καλύτερές του εμφανίσεις με την ομάδα. Πρόλαβε να κάνει 12 εμφανίσεις με το τριφύλλι στο στήθος, κρατώντας πέντε φορές ανέπαφη την εστία και δέχθηκε οκτώ γκολ από ευκαιρίες που άξιζαν 8,84xCG, δηλαδή δέχθηκε 0,84 γκολ λιγότερα του αναμενομένου. Βαθμολογία: 6,5/10

Ήταν μία προσθήκη που έγινε για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής λίστας και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες κινήσεις από του καλοκαιριού. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Καλαμάτα, ήρθε για να είναι τρίτος, κατέληξε δεύτερος και απόντως του Λαφόν πήρε φανέλα βασικού στην Τούμπα, όπου έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με το «τριφύλλι». Ο 29χρονος Έλληνας κίπερ έχει πραγματοποιήσει φέτος πέντε συμμετοχές, κρατώντας δύο φορές ανέπαφη την εστία του και δεχόμενος 5 γκολ από ευκαιρίες που άξιζαν 6,01xCG, δηλαδή 1,01 λιγότερα. Βαθμολογία: 6,5/10

Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός ήρθε από την Μπασακσεχίρ αντί ενός ποσού γύρω στις 800 χιλ. ευρώ κι έδωσε λύση στο πρόβλημα που υπήρχε με την έλλειψη αριστεροπόδαρου στόπερ στο ρόστερ της ομάδας. Ο Αχμέντ Τουμπά ξεκίνησε αρκετά καλά δίνοντας λύσεις με την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια τόσο σε κατάσταση build up όσο και με μακρινές μπαλιές, όμως στην συνέχεια η απόδοσή του έπεσε λίγο. Είναι όμως μία από κείνες τις μεταγραφικές κινήσεις των «πρασίνων» που έχουν θετικό πρόσημο από το καλοκαίρι όντας μία προσθήκη value for money. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει 24 συμμετοχές όντας ο ποδοσφαιριστής που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά στο ρόστερ των «πρασίνων». Βαθμολογία: 6,5/10

Ο Ιταλός δεξιός μπακ ήταν μία από τις μεγάλες κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι αποκτώντας τον ως ελεύθερο από την Μίλαν, αλλά δίνοντάς του όμως ένα πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο κι ένα παχυλό πριμ υπογραφής. Το δυναμικό ξεκίνημα του Ντάβιντε Καλάμπρια στο ντεμπούτο του με την Σαμσουνσπόρ εντός έδρας διακόπηκε από έναν τραυματισμό, που ήταν επόμενο όχι μόνο των συνεχόμενων ματς, αλλά του ότι δεν είχε κάνει καλοκαιρινή προετοιμασία. Με την επιστροφή από κείνον άρχισε να βρίσκει ξανά τα πατήματά του και οι «πράσινοι» αναμένουν σύντομα να δουν τον καλύτερό του εαυτό. Φέτος έχει κάνει 12 συμμετοχές μέχρι στιγμής κατά τις οποίες έχει «γράψει» 1.215 λεπτά, δύο γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο και δύο ασίστ. Βαθμολογία: 6/10

Ο Έλληνα αριστερός οπισθοφύλακας ήταν αυτός που προσαρμόστηκε καλύτερα από τις καλοκαιρινές μεταγραφές μαζί με τον Πέδρο Τσιριβέγια και πιθανώς δεν είναι τυχαίο πως πρόκειται για δύο από τις τρεις πρώτες κινήσεις των «πρασίνων». Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, απ' όταν μπήκε στην ενδεκάδα, δεν έχασε ποτέ την θέση του βασικού, μέχρι να έρθει εκείνος ο τραυματισμός στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο και από τότε να τον στερηθεί η ομάδα και να τον στερείται μέχρι και σήμερα. Ισορροπημένος με καλές σέντρες και σουτ, αλλά και θαυμαστά φυσικά προσόντα. Πρόλαβε να κάνει 18 συμμετοχές και να παίξει για 1.453 λεπτά προτού τραυματιστεί, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ. Βαθμολογία: 7/10

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος ήρθε με μεταγραφή από την Ναντ με το κόστος αυτής να φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ και δεν άργησε να γίνει ο ηγέτης της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, αλλά κι ένα αναπόσπαστο «γρανάζι» της μηχανής του, έτι περισσότερο με τον Ράφα Μπενίτεθ. Οι ικανότητες του Πέδρο Τσιριβέγια στις μεταβιβάσεις, κοντινές και μακρινές, η αντίληψή του στο πρέσινγκ ψηλά, αλλά και η έντασή του είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που τον καθιέρωσαν στην «πράσινη» ενδεκάδα. Έχει αγωνιστεί σε 25 παιχνίδια, μόνο ο Τετέ έχει περισσότερα από κείνον, τον οποίο όμως ξεπερνάει σε λεπτά, αφού ο Τσιριβέγια έχει αγωνιστεί περισσότερα από όλους τους άλλες παίκτες φτάνοντας τα 2.151 λεπτά, στα οποία έχει δώσει και δύο ασίστ. Βαθμολογία: 7,5/10

Ήρθε με μεγάλες «περγαμηνές» κι ένα ακόμη μεγαλύτερο ερωτηματικό και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό επικράτησε το δεύτερο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Ρενάτο Σάντσες αποκτήθηκε δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως τα μυϊκά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει δεν του έχουν επιτρέψει να κάνει παρά μόνο λίγες εμφανίσεις. Σ' αυτές φάνηκαν ικμάδες του τεράστιου ταλέντου του, ωστόσο επ' ουδενί εκείνες δεν δικαιολογούν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για κείνον, αλλά και την εμπιστοσύνη που του δόθηκε απλόχερα, θεωρώντας πως θα καταφέρει να μείνει μακριά από τους μυϊκούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζει συνεχώς τα τελευταία χρόνια και να σταθεί ως βασικό 8αρι. Συνολικά έχει καταφέρει να κάνει οκτώ συμμετοχής με την φανέλα των «πρασίνων», αγωνιζόμενος για 387 λεπτά, στα οποία έβγαλε μία ασίστ για νικητήριο γκολ στο εκτός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό. Βαθμολογία: - (δεν μπορεί να κριθεί λόγω λεπτών συμμετοχής)

Για τα... μάτια του έγινε μία επένδυση που ξεπέρασε τα 4 εκατ. ευρώ. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος άφησε για πρώτη φορά την πατρίδα του για να έρθει και να κυνηγήσει το όνειρό του στην Ευρώπη. Ο δρόμος όμως στην αρχή έχει αποδειχθεί τουλάχιστον δύσβατος για τον Βισέντε Ταμπόρδα, αφού εκείνος όχι μόνο δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό του Ουναΐ, που ήταν ο λόγος που αποκτήθηκε, αλλά δεν κατάφερε καν να πείσει κάποιον από τους τρεις προπονητές που είχε φέτος ο Παναθηναϊκός να τον εντάξει στο βασικό ροτέισον της ομάδας. Εκείνος έχει κάνει μόλις επτά συμμετοχές μέχρι στιγμής, παίζοντας μονάχα για 274 λεπτά, σχεδόν όλα εξ' αυτών σε αγώνες του Κυπέλλου. Την τελευταία φορά που αγωνίστηκε κόντρα στην Καβάλα σκόραρε κι ένα γκολ. Σίγουρα δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι στιγμής, αν και στον λίγο χρόνο συμμετοχής που παίρνει στα παιχνίδια δείχνει πράγματα. Περίεργη κατάσταση που είναι πιθανό να οδηγήσει ακόμη και στον δανεισμό του τον Γενάρη. Βαθμολογία: - (δεν μπορεί να κριθεί λόγω λεπτών συμμετοχής)

Άργησε να πάρει τα πάνω του, αφού δεν βρήκε εξ' αρχής την εμπιστοσύνη που ήθελε. Ο Ανάς Ζαρουρί έκανε το ξεπέταγμα του με το χατ τρικ στην Βέρνη και πήρε την φανέλα βασικού στο σπίτι του επί Ράφα Μπενίτεθ λόγω του εξαιρετικού του πακέτου, αλλά και της ικανότητάς του να μπορεί να αγωνιστεί και ως φουλ μπακ, αλλά και ως μπακ σε κάποιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Καλός τακτικά, επικίνδυνος σε καταστάσεις 1vs1, αφού μπορεί με την ίδια ευκολία να κλείσει προς τα μέσα για να βρει χώρο και να σουτάρει ή να πάει προς την γραμμή και να σεντράρει ακόμη και με το κακό του πόδι. Έχει έρθει ως δανεικός από την Λανς, ωστόσο στην συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς, που αποκτά υποχρεωτικό χαρακτήρα σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προκριθεί σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση και το ύψος αυτής είναι στα 2,8 εκατ. ευρώ. Φέτος έχει παίξει σε 22 παιχνίδια για 1.427 λεπτά έχοντας σκοράρει τέσσερα γκολ και δώσει δύο ασίστ, κερδίσει ένα πέναλτι (κόντρα στην ΑΕΛ), αλλά και μία αποβολή (με την Σαχτάρ εκτός). Βαθμολογία: 7,5/10

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για να τον πάρει από την Μπάτσκα Τόπολα και να τον εντάξει στην τριάδα των φορ του. O Μίλος Πάντοβιτς έδωσε δείγματα του ταλέντου του, όμως δεν μπόρεσε να καθιερωθεί απόλυτα, ακόμα και όταν ο Ντέσερς τραυματίστηκε, ο Γερεμέγεφ είχε πιο περιορισμένο ρόλο και στην ουσία μόνος του αντίπαλος ήταν ο Σφιντέρσκι. Έχει καλά στοιχεία και αποτελεί μία χρήσιμη μονάδα, που δίνει βοήθειες, όμως ακόμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει ξεχωρίσει. Με τον Ανδρέα Τεττέη να ενσωματώνεται στην ομάδα σε λίγες μέρες (πήρε την θέση του Γερεμέγεφ), πλέον θα δημιουργηθεί μία πολύ ανταγωνιστική τετράδα επιθετικών κι έτσι θα πρέπει εκείνος να ανεβάσει την απόδοσή του εάν δεν θέλει να μείνει πίσω στην ιεραρχία. Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί 19 φορές για 795 λεπτά συνολικά σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ. Βαθμολογία: 5,5/10