Γιορτή με τον Πανάθα για τους μικρούς φίλους του «τριφυλλιού»

Για ακόμη μία χρονιά, ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει το νέο έτος με μία γιορτή για τους μικρούς του φίλους.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί μία γιορτή για τους λιλιπούτιους φιλάθλους του στην αίθουσα VIP Lounge του ΟΑΚΑ στη μία το μεσημέρι. Οι μικροί φίλοι των «πρασίνων» που θα παρευρεθούν εκεί θα πρέπει να είναι ηλικίας έως και 12 ετών.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Οι μικροί φίλοι (μέχρι 12 ετών) του Παναθηναϊκού την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 13:00 στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον αγαπημένο τους Πανάθα.

Πολλά δώρα και εκπλήξεις περιμένουν τους λιλιπούτιους φίλους της ομάδας μας στην γιορτή του Πανάθα.

Για την παρουσία σας στην εκδήλωση θα πρέπει να κλείσετε τις προσκλήσεις σας μέσα από την Ticketmaster (ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ). Ο αριθμός των προσκλήσεων είναι περιορισμένος.

Η δυνατότητα αγοράς θα αφορά συνδυασμούς εισιτηρίων έως τέσσερα (4) συνολικά, με τους ακόλουθους τρόπους:

1 ενήλικας + έως 3 παιδιά

2 ενήλικες + εως 2 παιδια.

Μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού σας περιμένουμε για να κλείσουμε το 2025 με τα πιο πράσινα χαμόγελα.