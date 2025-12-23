Ο πρόεδρος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

Η απόφαση του Στεφάν Λανουά να καταργήσει την ανάλυση σε βίντεο των επίμαχων φάσεων κάθε αγωνιστικής προκάλεσε την οργή του Ολυμπιακού, μέσω δήλωσης του Κώστα Καραπαπά, αλλά και τη σφοδρή αντίδραση του ΟΦΗ.

Ο πρόεδρος της ηρακλειώτικης ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης με δύο stories στο instagram αναφέρθηκε στην απόφαση του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ.

«Πόσο βολικό, γιατί φοβάσαι; Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια. Όλοι είδαν τις μ...ες», έγραψε ο Μπούσης στην πρώτη του ανάρτηση, ενώ στη συνέχεια ανέβασε τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστα Καραπαπά και μέλους της επιτροφής επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Ο Καραπαπάς εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Λανουά, ενώ έριξε τα βέλη του και προς την ΕΠΟ και τον πρόεδρο Μάκη Γκαγκάτση.

Ο Μπούσης, λοιπόν, με ένα ιμότζι χειροκρότημα, έδειξε ότι συμφωνεί με όσα είπε ο παράγοντας του Ολυμπιακού.