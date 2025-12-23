Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ διοργάνωσε φιλανθρωπικό μπαζάρ για παιδιά που το έχουν ανάγκη στη γενέτειρά του, την Κρέσνα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ απέδειξε ότι δεν ξεχνάει τις ρίζες του και είναι εκεί για τους συμπατριώτες του, διοργανώνοντας ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι στην πατρίδα του, την Κρέσνα. Ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας και παίκτης του ΠΑΟΚ θέλησε να στηρίξει τα παιδιά που το έχουν ανάγκη με μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε.

Παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη γενέτειρά του λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων του Δικεφάλου του Βορρά, το μπαζάρ που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Δεκεμβρίου στο σχολείο της πόλης όπου γεννήθηκε συγκέντρωσε σημαντικά έσοδα, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα και δομές φιλοξενίας.

Το σχολείο ευχαρίστησε δημόσια τον Ντεσπόντοφ για την πρωτοβουλία του, τονίζοντας ότι ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ είναι πάντα γενναιόδωρος και δίνει το παράδειγμα για το τι πάει να πει προσφορά ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων.