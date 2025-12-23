Η απάντηση Τετέ για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο: «Τα αφήνω στον μάνατζερ μου»

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η απάντηση Τετέ για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο
Η ιστοσελίδα «GZH» από την Βραζιλία δημοσίευσε την Δευτέρα ένα ρεπορτάζ που ανέφερε πως η Γκρέμιο έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Τετέ για μία πιθανή επιστροφή του στην πατρίδα του και στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να φορέσει την φανέλα της πρώτης ομάδας της.
Όταν ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού έφτασε τα ξημερώματα στην Βραζιλία στο Πόρτο Αλέγκρε, όπου θα περάσει το διάστημα των διακοπών του, τον πλησίασαν κάποια μέσα ενημέρωσης και τον ρώτησαν σχετικά με το φημολογούμενο αυτό ενδιαφέρον της βραζιλιάνικης ομάδας, αλλά και το μέλλον του εν γένει, με τον ίδιο να απαντάει πως με αυτά τα θέματα ασχολείται ο μάνατζέρ του.
«Τα αφήνω όλα στον Πάμπλο (ο ατζέντης του). Είναι πολύ ωραία κίνηση. Είμαι πολύ χαρούμενος» ήταν χαρακτηριστικά η απάντηση του Τετέ, που δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.
Υπενθυμίζουμε πως ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ενώ φέτος έχει πραγματοποιήσει 27 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας επτά ασίστ, όντας βασικό «γρανάζι» της ομάδας.
O atacante Tetê desembarcou em Porto Alegre na madrugada desta terça-feira (23) pra passar o final de ano com familiares.— Lorenzo Gomes • Grêmio 🇪🇪 (@gomes_fdg) December 23, 2025
O jogador falou rapidamente sobre a negociação com o Grêmio: “Deixo tudo com o Pablo. É um carinho muito bom, fico muito feliz.”
Registro da @nicolyowicki pic.twitter.com/vCFT6JxUmP
