Η απάντηση Τετέ για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο: «Τα αφήνω στον μάνατζερ μου»

Η απάντηση που εδώσε ο Τετέ για τις φημολογούμενες διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο στο αεροδρόμιο, όταν έφτασε στην Βραζιλία.

Η ιστοσελίδα «GZH» από την Βραζιλία δημοσίευσε την Δευτέρα ένα ρεπορτάζ που ανέφερε πως η Γκρέμιο έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Τετέ για μία πιθανή επιστροφή του στην πατρίδα του και στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να φορέσει την φανέλα της πρώτης ομάδας της.

Όταν ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού έφτασε τα ξημερώματα στην Βραζιλία στο Πόρτο Αλέγκρε, όπου θα περάσει το διάστημα των διακοπών του, τον πλησίασαν κάποια μέσα ενημέρωσης και τον ρώτησαν σχετικά με το φημολογούμενο αυτό ενδιαφέρον της βραζιλιάνικης ομάδας, αλλά και το μέλλον του εν γένει, με τον ίδιο να απαντάει πως με αυτά τα θέματα ασχολείται ο μάνατζέρ του.

«Τα αφήνω όλα στον Πάμπλο (ο ατζέντης του). Είναι πολύ ωραία κίνηση. Είμαι πολύ χαρούμενος» ήταν χαρακτηριστικά η απάντηση του Τετέ, που δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ενώ φέτος έχει πραγματοποιήσει 27 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας επτά ασίστ, όντας βασικό «γρανάζι» της ομάδας.