Άρης και Αλ Ντιρίγια έχουν κορυφώσει τις συζητήσεις τους για την πρόωρη πώληση του Κλέιτον Ντιαντί.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Αλ Ντιρίγια επιβεβαίωσε την πίστη της στο ταλέντο του Κλέιτον Ντιαντί αποφασίζοντας την επένδυση 1.5 εκατ. ευρώ για την ενοικίαση του ποδοσφαιριστή. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας νιώθει δικαιωμένη για την απόφασή της καθώς ο 19χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της στην πορεία Πρωταθλητισμού που πραγματοποιεί και μάλιστα, μόλις την περασμένη Κυριακή πέτυχε το δεύτερο γκολ του έχοντας παράλληλα τρεις ασίστ. Η συμφωνία του club με τον Άρη περιλαμβάνει τη ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του – για το καλοκαίρι του 2026 – μ’ ένα ποσό το οποίο πλησιάζει τα 5 εκατ. ευρώ, εντούτοις, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν επίσης ότι στο τελευταίο διάστημα πυκνώθηκαν οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για την πώληση του παίκτη από τώρα.

Το Gazzetta είχε ενημερώσει για τις προθέσεις της Αλ Ντιρίγια, πλέον όμως οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Προφανώς η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία διαπραγματεύεται χαμηλότερο ποσό σε σύγκριση με αυτό που περιλαμβάνει η ρήτρα. Ο Άρης έχει δείξει τη διάθεση διαπραγμάτευσης επιδιώκοντας την είσπραξη ενός ποσού περί των 4 εκατ. ευρώ, πέραν όμως της συμφωνίας που απαιτείται για το «νούμερο», εξίσου σημαντικό είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και ως προς τον τρόπο καταβολής των χρημάτων.

Κατά τις ίδιες πηγές, αυτό το ζήτημα κυριαρχεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πιθανότατα εντός της εβδομάδας θα σημειωθεί οριστική εξέλιξη καθώς οι δύο πλευρές δείχνουν τη διάθεση να βρουν τον τρόπο για την ολοκλήρωση του deal.