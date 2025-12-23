Ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει τη μισή σεζόν χωρίς να έχει σταθερές τα βαριά του χαρτιά Ντέσερς, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός παλεύει να μπει στα playoffs για τις θέσεις 1-4, ν' αποφύγει τη ντροπή για το μέγεθός του, αυτά των θέσεων 5-8 και αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο τραγικό είναι το πρώτο μισό της σεζόν 2025-26.

Το τριφύλλι ξεκίνησε τη σεζόν με τον Ρουί Βιτόρια, έφερε τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος οδήγησε την ομάδα σε επτά αγώνες και πλέον πορεύεται με τον πολύπειρο Ράφα Μπενίτεθ. Ένας προπονητής που ξέρει πολύ καλά από πρωταθλητισμό, αλλά φέτος έτσι όπως πάει η ομάδα, δεν μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά εκατομμύρια πάλι για να ενισχυθεί. Το καλοκαίρι του 2024 ξόδεψε οκταψήφιο αριθμό μόνο για Πελίστρι, Τετέ. Πριν μερικούς μήνες πούλησε Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς κι έφερε Ντέσερς με αγορά κοντά στα 4 εκατ. ευρώ, έδωσε βαρύ συμβόλαιο στον Καλάμπρια, πλήρωσε για τον Κυριακόπουλο, έδωσε 4 και πλέον εκατ. ευρώ για τον Ταμπόρδα. Κι έφερε για βασικό στα χαφ τον Ρενάτο Σάντσες. Έναν παίκτη με ποιότητα, αλλά με γνωστά προβλήματα. Ήταν ένα ρίσκο και μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαιωθεί.

Από τις μεταγραφές μόνο ο Τσιριβέγια έχει μπορέσει να δείξει κάποια πράγματα, όμως, λόγω της εικόνας της ομάδας έχει κι αυτός φθορά. Ο Πάντοβιτς έχει μεταπτώσεις, αλλά ήρθε ως συμπληρωματικός στους φορ κι όχι να σηκώσει βάρος που δεν του αναλογεί έστω την πρώτη χρονιά και ο Τουμπά το τελευταίο διάστημα πέφτει συνεχώς. Όσο για τον Ζαρουρί, έχει ορισμένα καλά ματς. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν τον λες τώρα σταθερά.

Σε μία ομάδα, βέβαια, που προσπαθεί να βρει ταυτότητα, τη στιγμή που μοιάζει να μην έχει αρχή και τέλος, κανείς δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει. Να προσθέσουμε ότι τον Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός έδωσε και τρία εκατ. ευρώ για Τεττέη, Παντελίδη και ο πρώτος σύντομα θα μπει στην ομάδα. Ο διεθνής Έλληνας φορ θα δώσει ενέργεια, θα είναι μία σημαντική λύση στην επίθεση, όμως, μόνος του δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη.

Το ότι θα μπορούσε με αυτά τα λεφτά που έχει διαθέσει δύο καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερη ομάδα είναι δεδομένο. Πολύ καλύτερη. Ίσως θα έπρεπε να έχει και το καλύτερο ρόστερ. Το γιατί δεν έχει συμβεί αυτό μπορεί να το απαντήσει ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος, αλλά πιθανό να μην ξέρει και ο ίδιος που δίνει τα λεφτά. Φάνηκε και στην πρόσφατη συνέντευξη ότι για πολλά δεν έχει εξήγηση. Ποδοσφαιρική. Θα έπρεπε έπειτα από τόσα χρόνια. Θα μπορούσε ν' απαντήσει ο πρώην τεχνικός διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου κι επίσης οι Αλόνσο, Βιτόρια, οι δύο προπονητές που ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν. Την προηγούμενη και την τρέχουσα.

Οι απίθανες συγκρίσεις

Το να ψάχνεις δικαιολογίες για την κακή πορεία είναι σαν να προσπαθείς να αποφύγεις την πραγματικότητα. Να μην αναλύεις τις αιτίες της κακής πορείας. Σίγουρα, όμως, ο Παναθηναϊκός έχει δικαιολογίες. Τα βαριά του χαρτιά δεν εμφανίστηκαν ποτέ μαζί στο πρωτάθλημα έστω σε ένα 90λεπτο. Για να μπορούν να βγουν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Το γιατί είναι πολύ σύνθετο κι ενδεχομένως να είναι άδικο να εξαπολύσεις πυρά σε έναν ή δύο ανθρώπους.

Ο Παναθηναϊκός έφερε στην άμυνα τον Ίνγκασον πέρσι. Έκανε την περασμένη σεζόν 45 ματς, έχει το πιο υψηλό συμβόλαιο από τους κεντρικούς αμυντικούς κι όμως φέτος είναι αναπληρωματικός...

Στο δεξί άκρο της άμυνας αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα ματς και λεπτά ο Κώτσιρας! Ο Έλληνας μπακ έχει 1.318 λεπτά σε 20 αγώνες και ο ακριβοπληρωμένος Καλάμπρια έχει 1.178' σε 17 αγώνες...

Ο Παναθηναϊκός έφερε τον Κυριακόπουλο, αλλά με τον τραυματισμό του, η ομάδα τον έχασε σε σημαντικά ματς. Αγόρασε τον Ταμπόρδα και φυσικά ακόμα δεν έχει κάνει τη διαφορά. Ένα γκολ με την Καβάλα στο Κύπελλο έως τώρα. Είναι άγνωστο αν θα την κάνει και στο μέλλον. Έφερε τον Ρενάτο Σάντσες για βασικό. Ήταν ο μεγάλος στόχος, αφού δεν μπόρεσε ν' αγοράσει τον Ουναϊ. Ο Πορτογάλος, λοιπόν κι αφού τελείωσε η μισή σεζόν έχει 347 λεπτά συμμετοχής και ο Μαξίμοβιτς που πουλήθηκε αρχές Αυγούστου έχει 390 λεπτά... Τι να σχολιάσει κανείς;

Πάμε και στον Ντέσερς. Ο διεθνής Νιγηριανός ήρθε στα 31 του χρόνια. Ικανός φορ. Το αν έπρεπε να δοθούν 4 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για παίκτη της ηλικίας του, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι μπορεί να πάει και στο Κόπα Άφρικα και να τον χάσει για σημαντικό διάστημα, τονίσαμε ότι θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρμόδιοι. Ο Ντέσερς στάθηκε άτυχος και με τον τραυματισμό, η ομάδα τον έχασε σε αρκετά παιχνίδια και τον έβγαλε από τη λίστα της UEFA. Έχει κι αυτός 294' λεπτά και ο Ιωαννίδης που παραχωρήθηκε τον Αύγουστο έχει με την πράσινη φανέλα 305 λεπτά!

Μαζί ελάχιστα λεπτά

Πάμε και στον Πελίστρι, που κόστισε τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ. Τραυματίστηκε, γύρισε, πήγε στην εθνική του, τραυματίστηκε ξανά. Απολογισμός για τον Ουρουγουανό; 473 λεπτά. Ο Μαντσίνι που είναι αλλαγή, πάγκο μόνιμα ή κι εξέδρα έχει 402 λεπτά. Κι έτσι όπως πάει και στους τερματοφύλακες, αν δεν έρθει κάποιος τοπ για να πάρει τη φανέλα σπίτι του, πρώτος σε μερικά παιχνίδια θα γίνει ο Κότσαρης, ο οποίος ήρθε για να συμπληρώσει την τριάδα και να δώσει λύση στα λίστα της UEFA.

Όταν, λοιπόν, τα βαριά χαρτιά δεν τα έχουμε δει μαζί, δεν είναι εύκολο να βγάλεις τα κατάλληλα, ποδοσφαιρικά, συμπεράσματα. Άλλα συμπεράσματα μπορείς. Αλλά ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός έβγαλε μισή σεζόν χωρίς τα όπλα του. Το γιατί είναι σύνθετο.

Ο Ντέσερς δεν έχει βρεθεί στο χορτάρι την ίδια στιγμή με τον Πελίστρι ούτε λεπτό. Με τον Ρενάτο Σάντσες έχουν μαζί 30 λεπτά σε 2 ματς. Με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό και με τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Με τον Ταμπόρδα έχει 63 λεπτά. Τα 5' με τη Γιουνγκ Μπόις και τα 58' στο Κύπελλο με την Athens Kallithea!

Ούτε στο 1/3!

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 30 αγώνες. Οι 14 στο πρωτάθλημα, οι 4 στο Κύπελλο και 12 στην Ευρώπη. Τα 6 για τα προκριματικά του Champions League και του Europa League κι ακόμα 6 για τη League Phase. Πελίστρι, Ντέσερς, Ρενάτο Σάντσες, Ταμπόρδα δεν έχουν ακόμα διψήφιο αριθμό συμμετοχών. Δεν έχουν παίξει δηλαδή ούτε στο 1/3 των αγώνων.

Πώς να διεκδικήσει έτσι πράγματα; Όταν οι παίκτες που για την αγορά τους και το συμβόλαιο μέχρι αυτή τη στιγμή κι όχι μέχρι να εξαντληθεί, έχουν κοστίσει πάνω από 20 εκατ. ευρώ και δεν έχουν εμφανιστεί μαζί σε μία αρχική ενδεκάδα;

Αναλυτικά οι συμμετοχές των παικτών του Παναθηναϊκού έπειτα από 30 αγώνες:

Τερματοφύλακες: Ντραγκόφσκι 14 συμμετοχές, Λαφόν 12, Κότσαρης 5.

Ακραίοι μπακ: Καλάμπρια 17, Κυριακόπουλος 18, Μλαντένοβιτς 16, Κώτσιρας 20, Βαγιαννίδης 1.

Στόπερ: Ίνγκασον 12, Τουμπά 25, Πάλμερ-Μπράουν 22, Γεντβάι 11, Φικάι 3.

Μέσοι: Τσιριβέγια 26, Τσέριν 25, Μαξίμοβιτς 4, Ταμπόρδα 7 (235'), Μπακασέτας 23, Ρενάτο Σάντσες 8 (347'), Σιώπης 24, Βιλένα 1, Μπρέγκου 6, Νίκας 3, Ζέκα 1.

Εξτρέμ: Τετέ 27, Ζαρουρί 23, Πελίστρι 7, Τζούριτσιτς 25, Μαντσίνι 9, Μπόκος 4.

Επιθετικοί: Ντέσερς 8, Σφιντέρσκι 25, Γερεμέγεφ 9, Πάντοβιτς 19, Ιωαννίδης 5.