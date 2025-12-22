Η ήττα από τον ΠΑΟΚ ήταν η τέταρτη για τον Παναθηναϊκό, όσες είχε πέρσι σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός έχει κακή πορεία και ήδη έχει ξεχάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την έναρξη ουσιαστικά του δεύτερου γύρου.

Το τριφύλλι με την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έφτασε τις 4 σε 14 ματς, αφού υπάρχει και η εκκρεμότητα του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Οι πράσινοι ηττήθηκαν στο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, από την ΑΕΚ εντός, από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και στο ίδιο γήπεδο από την Κηφισιά. Με 22 βαθμούς μοιραία είναι στην έκτη θέση κι αν δεν αλλάξει η ψυχολογία, η νοοτροπία και δεν καλυφθούν σημαντικά κενά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνει κι εκτός playoffs για τις θέσεις 1-4.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχει 4 ήττες φέτος σε 14 ματς, ενώ πέρσι έκανε τόσες σε όλη την κανονική διάρκεια της σεζόν, δηλαδή σε 26 ματς. Είχε απολογισμό 14 νίκες, 8 ισοπαλίες και 4 ήττες. Σε 12 περισσότερους αγώνες. Τη στιγμή που έχει να παίξει δύο εκτός έδρας ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Έπειτα από μία μέτρια χρονιά, όπου ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον τερμάτισε δεύτερος και συμμετείχε στα προκριματικά του Champions League, φέτος έκανε βήματα πίσω. Πάλι με αλλαγή προπονητή νωρίς στη σεζόν.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, λοιπόν, έχει απολογισμό μέχρι στιγμής 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Πέρσι ο Παναθηναϊκός στη 15 αγωνιστική, όπως ήταν αυτή που ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ, είχε απολογισμό 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Τις μισές σε σχέση με φέτος. Είχε 29 βαθμούς την ίδια αγωνιστική, με τη διαφορά ότι τότε πρώτος ήταν ο Ολυμπιακός με 31 βαθμούς και ακολουθούσαν με 30 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ήταν δηλαδή γερά στο κόλπο κι ενώ είχε αλλάξει προπονητή και είχε φέρει τον Ρουί Βιτόρια στη θέση του Ντιέγκο Αλόνσο.

Η διαφορά, όμως, είναι ότι φέτος ο Παναθηναϊκός τέτοια εποχή είναι στο -7 στη δική του συγκομιδή. Αν υποθέσουμε ότι παίρνει το ματς με τον ΟΦΗ είναι στο -4 από πέρσι. Όχι, τεράστια διαφορά, αλλά δείχνει ότι αντί να πάει μπροστά, πήγε πίσω. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι στο +7 από πέρσι (στη 15 αγωνιστική) και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο +5, μοιραία το τριφύλλι ξεχνάει πάλι το πρωτάθλημα.

Μοναδική βελτίωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε 15 γκολ ενεργητικό σε 15 ματς (!) και φέτος έχει 21. Με ματς λιγότερο. Αντίθετα, πέρσι είχε δεχθεί μόλις 9 γκολ σε 15 παιχνίδια και φέτος έχει παθητικό 17 γκολ σε 14 ματς...