Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο Λούκα Γιόβιτς αστόχησε σε πέναλτι για την ισοφάριση.

Ο ΟΦΗ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της Νέας Φιλαδέλφειας στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ, χάρη στο γρήγορο γκολ του Σαλσέδο, μόλις στο 2ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Δικέφαλος κέρδισε πέναλτι αλλά ο Λούκα Γιόβιτς σπατάλησε την ευκαιρία για την ισοφάριση.

Στο 45+1' ο Κάλοσκάμης πέρασε την κάθετη πάσα προς τον Πένραϊς, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ προσπάθησε να κόψει με τάκλιν, όμως ανέτρεψε τον Σκωτσέζο και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα.

Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας του Λίλο αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και το 0-1 έμεινε μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.

Μετά από πέντε εύστοχες εκτελέσεις ο Σέρβος φορ έχασε για πρώτη φορά πέναλτι με την κιτρινόμαυρη φανέλα.