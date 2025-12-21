ΑΕΚ - ΟΦΗ: Πέναλτι του Μπόρχα στον Πένραϊς, αστόχησε ο Γιόβιτς (vid)
Ο ΟΦΗ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της Νέας Φιλαδέλφειας στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ, χάρη στο γρήγορο γκολ του Σαλσέδο, μόλις στο 2ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Δικέφαλος κέρδισε πέναλτι αλλά ο Λούκα Γιόβιτς σπατάλησε την ευκαιρία για την ισοφάριση.
Στο 45+1' ο Κάλοσκάμης πέρασε την κάθετη πάσα προς τον Πένραϊς, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ προσπάθησε να κόψει με τάκλιν, όμως ανέτρεψε τον Σκωτσέζο και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα.
Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας του Λίλο αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και το 0-1 έμεινε μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.
Μετά από πέντε εύστοχες εκτελέσεις ο Σέρβος φορ έχασε για πρώτη φορά πέναλτι με την κιτρινόμαυρη φανέλα.
