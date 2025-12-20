Ο Παναιτωλικός έχει βρει απέναντί του έναν τρομερό Σιαμπάνη, ενώ ο Βόλος έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 2-0.

Μετά το γκολ του Βόλου με τον Μαρτίνες, το παιχνίδι άνοιξε και ο Παναιτωλικός πίεσε για την ισοφάριση.

Την άγγιξε στο 73', αλλά ο Μάριος Σιαμπάνης απέκρουσε εκπληκτικά την κοντινή κεφαλιά του Σιέλη.

Στο 81' ο Βόλος έφτασε μία ανάσα από το 2-0. Ο Ασεχνούν δέχθηκε την κάθετη πάσα, βγήκε τετ α τετ με τον Τσάβες και πλάσαρε με το δεξί, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ (ίσως και να βρήκε ελάχιστα τη μπάλα ο Τσάβες). Δίπλα του, πάντως, ερχόταν ο Λάμπρου, που είχε άδειο τέρμα.

Στο 83' ο 26χρονος γκολκίπερ του Βόλου έκανε μία ακόμα σημαντική απόκρουση και κράτησε το 1-0 για την ομάδα του. Έβγαλε σε κόρνερ το φάουλ του Μάτσαν κι ενώ η μπάλα βρήκε και στο τείχος.