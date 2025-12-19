Σύσσωμη η «οικογένεια» του Παναιτωλικού πενθεί για την απώλεια της μητέρας του προέδρου της ΠΑΕ, Μάκη Μπελεβώνη.

Δύσκολες ώρες για την «οικογένεια» του Παναιτωλικού. Η μητέρα του προέδρου της ΠΑΕ, Μάκη Μπελεβώνη, Μαρία, «έφυγε» από τη ζωή, πλήρης ημερών και τόσο η ΠΑΕ, όσο κι ο Ερασιτέχνης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός

«Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναιτωλικός Φώτης Κωστούλας, τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη, το προσωπικό και σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα του Παναιτωλικού, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στον Πρόεδρο Γεράσιμο Μπελεβώνη για την απώλεια της μητέρας του Μαρίας. Είμαστε στο πλευρό του αυτή τη δύσκολη στιγμή και συμμετέχουμε στο πένθος του».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού

«Σύσσωμος ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του προέδρου της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Γεράσιμου Μπελεβώνη, για τον θάνατο της μητέρας του, Μαρίας, που απεβίωσε πλήρης ημερών.

Καλό της παράδεισο».