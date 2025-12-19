Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/12, 18:00).

Ο Παναιτωλικός μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ στο Αγρίνιο καλείται να βγάλει αντίδραση στο Βόλο και να κλείσει το 2025 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Αγρινιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με τον Γιάννη Αναστασίου να έχει να διαχειριστεί τις γνωστές απουσίες.

Εκτός του Στάγιτς, ο οποίος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω των ενοχλήσεων στον προσαγωγό του, ο τεχνικός των Καναρινιών δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Κοντούρη, Μαυρία, Ενκολόλο, Αποστολόπουλο και Μλάντεν.

Στην αποστολή βρίσκεται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων έγινε αναγκαστική αλλαγή στην ανάπαυλα του αγώνα με την ΑΕΚ και μένει να φανεί το επίπεδο της ετοιμότητας του.

Σε σχέση με τον αγώνα με το Δικέφαλο στην αποστολη προστέθηκαν οι νεαροί Χότζα και Κακιώνης.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρθία, Χότζα, Κακιώνης, Κόγιτς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.