Ρώσικο δημοσίευμα μιλά για πιθανή επιστροφή του Τσάλοφ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο καμία σχετική πρόταση δεν έχει φτάσει στα γραφεία του ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Φεντόρ Τσάλοφ συνεχίζει να απασχολεί έντονα τα ρωσικά ΜΜΕ, με καθημερινά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανή επιστροφή του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με αυτά τα ρεπορτάζ, υπάρχουν επαφές με την πλευρά του παίκτη και ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Ρωσία, με βασικό του στόχο το να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Παράλληλα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι και ο Ράζβαν Λουτσέσκου εισηγήθηκε την ενίσχυση της επίθεσης του Δικεφάλου του Βορρά με κάποιον άλλον παίκτη αντί του 27χρονου φορ.

Ωστόσο, παρά τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί, από την πλευρά του ΠΑΟΚ τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στα γραφεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ δεν έχει φτάσει καμία επίσημη πρόταση για τον Ρώσο στράικερ και δεν στέκουν τα σενάρια περί συζητήσεων σε επίσημο επίπεδο.