Η Αλμπαθέτε πέταξε εκτός Κυπέλλου τη Θέλτα με γκολάρα από Μπεντανκόρ
Τι και αν τις χωρίζει μία κατηγορία; Η Αλμπαθέτε έκανε την έκπληξη και πέταξε εκτός συνέχεια στο Κύπελλο Ισπανίας τη Θέλτα, επικρατώντας με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι αφού η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν με το σκορ στο 2-2.
Ο Γιέφτε Μπεντανκόρ, που αγωνίζεται στον ισπανικό σύλλογο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της πρόκρισης καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα στο 18ο λεπτό.
Ο 32χρονος φορ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας, βγήκε τετ-α-τετ με τον Βίλαρ και με ωραίο διαγώνιο σουτ, έκανε το 1-0 για την ομάδα του.
Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς την ανατροπή ωστόσο ο Βαγιέχο διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 90+3', έστειλε το ματς στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι όπου η Αλμπαθέτε είχε 3/3 εκτελέσεις σε αντίθεση με τη Θέλτα που είχε 0/3.
📺 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 | #CopaDelReyMAPFRE— RFEF (@rfef) December 17, 2025
🆚 @AlbaceteBPSAD | 2 (3)-(0) 2 | @RCCelta
⚽ 1-0 | Jefté Betancor (18’)
⚽ 1-1 | Yoel Lago (64’)
⚽ 1-2 | Borja Iglesias (75’)
⚽ 2-2 | Jesús Vallejo (90+3’)#LaCopaMola | Dieciseisavos de final pic.twitter.com/gjQc6lItQD
