Η Αλμπαθέτε πέταξε εκτός Κυπέλλου τη Θέλτα με γκολάρα από Μπεντανκόρ

Ο Γιέφτε Μπεντανκόρ πέτυχε ένα εξαιρετικό τέρμα και έβαλε το... χεράκι του στη μεγάλη πρόκριση της Αλμπαθέτε στο Κύπελλο Ισπανίας κόντρα στη Θέλτα.

Τι και αν τις χωρίζει μία κατηγορία; Η Αλμπαθέτε έκανε την έκπληξη και πέταξε εκτός συνέχεια στο Κύπελλο Ισπανίας τη Θέλτα, επικρατώντας με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι αφού η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν με το σκορ στο 2-2.

Ο Γιέφτε Μπεντανκόρ, που αγωνίζεται στον ισπανικό σύλλογο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της πρόκρισης καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα στο 18ο λεπτό.

Ο 32χρονος φορ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας, βγήκε τετ-α-τετ με τον Βίλαρ και με ωραίο διαγώνιο σουτ, έκανε το 1-0 για την ομάδα του.

Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς την ανατροπή ωστόσο ο Βαγιέχο διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 90+3', έστειλε το ματς στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι όπου η Αλμπαθέτε είχε 3/3 εκτελέσεις σε αντίθεση με τη Θέλτα που είχε 0/3.