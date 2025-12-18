Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικό

Με χρηματικές ποινές τιμωρήθηκαν από τον Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της λίγκας οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague τιμώρησε με πρόστιμα τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναιτωλικό για όσα έγιναν στην 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Από 2 χιλ. καλούνται να πληρώσουν οι «πράσινοι» και οι «κυανοκίτρινοι» ενώ 1.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει ο «δικέφαλος του βορρά».

Η ανακοίνωση των αποφάσεων

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 252/18-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την ως άνω πράξη την

οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της

πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν

προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 178/2-10-2025 τελεσίδικης

αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’

ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-12-2025 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 253/18-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 254/18-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-12-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)