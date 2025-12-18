Το συγκινητικό βίντεο της Σλάβια Πράγας για τον «Starman» Χρήστο Ζαφείρη
Το κεφάλαιο «ΠΑΟΚ» έχει ανοίξει για τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στις προπονήσεις του Δικέφαλου ενώ βρέθηκε στην Τούμπα για το ματς Κυπέλλου κόντρα στη Μάρκο.
Ο 22χρονος χάφ είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι αντί ποσού-ρεκόρ από τον ΠΑΟΚ που άγγιζε τα 12 εκατ. ευρώ αλλά θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Γενάρη καθώς έμεινε δανεικός στους Τσέχους για το πρώτο εξάμηνο.
Οι πρωταθλητές Τσεχίας αποφάσισαν να του φτιάξουν ένα συγκινητικό βίντεο όπου φαίνονται οι καλύτερες στιγμές του με τα χρώματα της Σλάβια και το συνοδεύει η επιγραφή: «Starboy became a Starman».
