Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα πολλά ανοικτά θέματα του ΠΑΟΚ που πρωταγωνιστεί μεταγραφικά αυτές τις ημέρες και ετοιμάζεται για έναν απίστευτο Ιανουάριο.

Ο χαμός γίνεται στον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ που δεν… ηρεμεί ποτέ! Υπ’ αυτή την έννοια το ότι οι μεταγραφές ξεκίνησαν από τα μέσα Δεκεμβρίου είναι ευεργετικό! Για όλο τον κόσμο, άσχετα κι αν εκεί που θα χαιρόταν με τη φωτογραφία του Ζαφείρη στα ασπρόμαυρα, την ίδια μέρα του ήρθε η «κεφαλιά» με τον Γερεμέγεφ…

Έγραφα και την περασμένη φορά για το ρόστερ του ΠΑΟΚ που μέχρι τώρα κάτω από τις οδηγίες Λουτσέσκου τα πηγαίνει σχετικά καλά. Ένα γκολ να έβαζε με τον Παναιτωλικό, ένα να μην «έτρωγε» με τη Μπραν και από την Μαρκό το χθεσινό, όλα θα ήταν πολύ καλύτερα… Η εικόνα βέβαια της αποκαμωμένης ομάδας στο Περιστέρι, του συνόλου που δεν μπορούσε να διαχειριστεί έξι απουσίες (δεν είναι και λίγες) ήταν ενοχλητική. Γι αυτό και ο ΠΑΟΚ τρέχει να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που δεν θα επιτρέψουν να φθάσει ξανά σε τέτοιο σημείο, ειδικά σε αυτή τη σεζόν όπου η κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτελεί εξ αρχής τον βασικό στόχο.

Στο Περιστέρι ο κάκιστος ΠΑΟΚ με την ανύπαρκτη ενέργεια, είχε έξι απουσίες. Στις 6 Ιανουαρίου κόντρα στον Ατρόμητο για το κύπελλο, ο Λουτσέσκου μπορεί και να έχει εννιά παίκτες παραπάνω από αυτούς που είχε διαθέσιμους την περασμένη Κυριακή! Έξι οι σημερινοί τραυματίες συν δύο ή τρεις μεταγραφές, πέρα από τον στόπερ που λογικά θα έρθει αργότερα , Θα αναλύει τον ΠΑΟΚ ο προπονητής του Ατρομήτου και θα αναρωτιέται από που βρέθηκαν όλοι αυτοί…

Η συγκεκριμένη λογική της βιασύνης στην ενίσχυση του ρόστερ φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο και στην υπόθεση Γερεμέγεφ! Είναι γνωστό πλέον ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε άλλον παίκτη (τον Μαροκινό φορ της Μπράγκα Ελ Ουαζανί) αλλά αυτός τραυματίστηκε σοβαρά στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εκεί επάνω ο Λουτσέσκου έθεσε την προτεραιότητα για τον αντικαταστάτη: «Να έρθει σήμερα και να είναι έτοιμος να παίξει αύριο» είπε και κάπως έτσι δέχθηκε τον γνώριμο Γερεμέγεφ. Χθες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είπε για τον υψηλόσωμο φορ: « Πιστεύω ότι θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. Θα προσαρμοστεί γρήγορα. Είναι αρκετά υποτιμημένος, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Είναι μαχητής με καλή νοοτροπία και δίνει τα πάντα είτε παίζει ένα λεπτό είτε ενενήντα. Πιστεύω ότι θα προσφέρει και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, όπως με τον Γιακουμάκη, για τον οποίο στην αρχή δεν είχαν ακουστεί θετικά σχόλια…».

Επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ σόκαρε λίγο τον κόσμο του, αλλά έπρεπε γρήγορα να αποφασιστεί το plan b μετά τον πρώτο στόχο που τραυματίστηκε. Το κύριο θέμα βέβαια ΠΟΤΕ δεν πρέπει να είναι τι λέει ο κόσμος. Το κυρίαρχο είναι πώς ένας φορ περιοχής που δεν είναι τόσο καλός στο πρέσινγκ, αλλά και στο συνδυαστικό παιχνίδι θα ανταποκριθεί στο σχέδιο Λουτσέσκου. Για να έδωσε το οκ ο Ρουμάνος, κάτι θα έχει σκεφθεί και μην ξεχνάμε ότι στο plan b υπάρχει και εξτρέμ που παίζει και την κορυφή. Στην ομάδα του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια η δουλειά του Λουτσέσκου κυριαρχεί και αποτελεί το πιο μεγάλο προτέρημα, με τα ονόματα να ακολουθούν.

Ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι θα πάρει και στόπερ και όλοι μαζί θα επιχειρήσουν να μπουν καλά στη γενέθλια χρονιά των 100 ετών, μέσα σε έναν Ιανουάριο που τα μεσοβδόμαδα θα έχει: Νοκ άουτ ματς κυπέλλου με τον Ατρόμητο, νοκ άουτ με τον Ολυμπιακό, εντός με Μπέτις, εκτός με Λυών! Καλά θα πάει αυτό και δεν βάζουμε του πρωταθλήματος… Ας πρόσεχε ο ΠΑΟΚ στο κύπελο (ακόμη και χθες με τη Μαρκό) να μην έπαιζε τόσο νωρίς με τον Ολυμπιακό. Όχι ότι οι ερυθρόλευκοι χάρηκαν γι αυτή την ματσάρα που βρήκαν μπροστά τους μέσα στον Ιανουάριο, όπου δεν θα έχουν και Ελ Καμπί…