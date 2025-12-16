Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, προχώρησε μία διπλή διάψευση που είχε το ενδιαφέρον της αναφορικά με τον σύλλογο.

Ο Τσάλοφ όχι μόνο διέψευσε ότι τον εκπροσωπεί ο Βάργκα ως agent αλλά διευκρίνισε ότι δεν έχει και κανένα πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Η δήλωσή του: «Ο Βάργκα δεν είναι ο ατζέντης μου και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντά μου. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο μιλά εκ μέρους μου. Όσα ανέφερε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν με εκφράζουν σε καμία περίπτωση.

Έχω ήδη ενημερώσει την διοίκηση και τον προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτό. Δόξα τω Θεώ δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, τις υποθέσεις μου χειρίζεται αποκλειστικά η Base Soccer Agency».