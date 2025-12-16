Διαψεύδει ο Τσάλοφ: «Ο Βάργκα δεν είναι ο ατζέντης μου, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον ΠΑΟΚ»
Ο Τσάλοφ όχι μόνο διέψευσε ότι τον εκπροσωπεί ο Βάργκα ως agent αλλά διευκρίνισε ότι δεν έχει και κανένα πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Η δήλωσή του: «Ο Βάργκα δεν είναι ο ατζέντης μου και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντά μου. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο μιλά εκ μέρους μου. Όσα ανέφερε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν με εκφράζουν σε καμία περίπτωση.
Έχω ήδη ενημερώσει την διοίκηση και τον προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτό. Δόξα τω Θεώ δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, τις υποθέσεις μου χειρίζεται αποκλειστικά η Base Soccer Agency».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.