H υποχρέωση του Λανουά και η καταπληκτική μοναδικότητα της ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα φοβερά της διαιτησίας, το... ξύγκι από τη μύγα για το οποίο μοχθεί ο Λουτσέσκου, την κάκιστη βραδιά του Μεντιλίμπαρ και την απίστευτη αλλαγή της ΑΕΚ.

Για τον Παναθηναϊκό μην τα ξαναλέμε. Πήρε μια νίκη σημαντική μεν, «παυσίπονο» δε. Ο Μπενίτεθ… θυμήθηκε ότι ο Ντέσερς ήταν έτοιμος τέσσερις μέρες μετά από το ευρωπαϊκό ματς με τη Βικτόρια Πλζεν στο οποίο είχε πει ότι ήταν ανέτοιμος (και γι’ αυτό δεν τον άλλαξε με τον Πάντοβιτς στη λίστα όπως είχε δικαίωμα), ο Νιγηριανός έδειξε την ποιότητά του για 45 λεπτά, ο Λαφόν κράτησε το 2-1 και οι Πράσινοι προχωρούν χωρίς επιπρόσθετους κλυδωνισμούς προς την σούπερ ενδιαφέρουσα μεταγραφική περίοδο των πολλών αποχωρήσεων και των λιγότερων μεταγραφών. Κούτσα – κούτσα προχωρά: σπάνιο για μια ομάδα να παίζει στην έδρα της εναντίον κατώτερου αντιπάλου, να αποκρούει πέναλτι ο κίπερ της και αντί να παίρνει τα πάνω της, να παίζει εν συνεχεία ακόμα χειρότερα! Όταν όμως η έλλειψη ποιότητας συνδυάζεται με την έλλειψη αυτοπεποίθησης και προσωπικοτήτων, συμβαίνουν κι’ αυτά…

Πόσο ξύγκι από τη μύγα ο Λουτσέσκου;

Για τον ΠΑΟΚ ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι κάπου θα σκόνταφτε. Πόσο ξύγκι από τη μύγα να βγάλει ο Λουτσέσκου; Κι αν δεν κάνει και 3-4 μεταγραφές τον Ιανουάριο εκτός του Ζαφείρη, θα είναι απίθανο να διεκδικήσει τον τίτλο. Εκτός κι αν αποκλειστεί πρόωρα από το Europa League και παίζει ένα ματς ανά εβδομάδα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο. Εκεί, αλλάζει η κουβέντα. Αυτή τη στιγμή, με τις απώλειες που έχει, αν επαναλάβει με τον Παναθηναϊκό την εμφάνιση του Περιστερίου εναντίον του πιο αποκαρδιωτικού Ατρόμητου των τελευταίων ετών θα το παίξει το ματς «κορώνα – γράμματα»…

Ο Ολυμπιακός είχε χθες σε πάρα πολύ κακή βραδιά τον προπονητή του. Και στις αρχικές επιλογές του και στο timing των αλλαγών του. Πολύ κακή εμφάνιση για το επίπεδο του Ολυμπιακού, πολύ αρνητική διαιτησία, σε άσχημο φεγγάρι ο Μεντιλίμπαρ, έκατσε στο 0-0 το ματς με τον Αρη που το πάλεψε όπως μπορούσε βγάζοντας για πολλοστή φορά ισχυρό χαρακτήρα σε «μεγάλο» ματς.

Η λιακάδα της ΑΕΚ και η ευστοχία στις μεταγραφές

Κάπως έτσι, η μοναδική αφάνταστα βελτιωμένη κατά τη διάρκεια της σεζόν ομάδα είναι η ΑΕΚ. Διότι το πιο σημαντικό για την Ενωση που έχει το μικρότερο μπάτζετ από τους «τέσσερις» δεν είναι τα αποτελέσματα, αλλά η εκκωφαντική αλλαγή της προς το καλύτερο, παρά τις απουσίες της. Ζίνι, Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Μουκουντί... Ισως ξεχνάμε κάποιους που έχουν απουσιάσει κατά διαστήματα. Κι όμως αυξήθηκε η έντασή της, βελτιώθηκε η χημεία της, βρήκε τα γκολ της και κυρίως την αυτοπεποίθησή της. Ο παίκτης και ο οπαδός της ΑΕΚ μπορεί βάσιμα να σκέφτεται ότι εφόσον πανηγύρισε σε Φλωρεντία, Λεωφόρο, Σαμσούντα, μπορεί να τα καταφέρει και εναντίον Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ από τους οποίους ηττήθηκε στο πρωτάθλημα. Αρκεί να είναι εύστοχη στις μεταγραφές της.

Διότι δεν θα τα καταφέρει με τα δυο καρπούζια αν δεν είναι εύστοχη και η αλήθεια είναι πως στο Conference League της παρουσιάζεται σπουδαία ευκαιρία για σπουδαία πορεία! Γιατί να την αφήσει να πάει χαμένη; Δεν θα την αφήσει! Κι εφόσον κατάφερε να φέρει πίσω και τους λίγους είναι η αλήθεια «δύσπιστους» που είχαν απομακρυνθεί, θα τους έχει τους οπαδούς στο πλευρό της εφέτος μέχρι τέλους. Αλλη μια μεγάλη νίκη του Νίκολιτς και των παικτών, γιατί όχι και των διοικούντων, οι οποίοι κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να αφήσουν τη διαιτητική γκρίνια έξω από τα αποδυτήρια: πάρα πολύ δύσκολο αλλά τα κατάφεραν!

Ο Φωτιάς και οι... φωτιές

Παρεμπιπτόντως, στο Παναθηναϊκός - Βόλος ο Βασίλης Φωτιάς σ’ ένα «εύκολο» διαιτητικά παιχνίδι, χωρίς δύσκολες και «ύπουλες» φάσεις, πήρε πάρα πολύ χαμηλό βαθμό στον πειθαρχικό έλεγχο. Το αναφέρουμε διότι μαζί με τον Τάσο Παπαπέτρου συνθέτει το δίδυμο των κορυφαίων Ελλήνων διαιτητών αυτή την περίοδο και όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο και θες να φτάσεις πιο ψηλά πρέπει να δίνεις προσοχή και να βελτιώνεσαι στις λεπτομέρειες. Ο πειθαρχικός έλεγχος δεν είναι «λεπτομέρεια» σ’ ένα παιχνίδι. Πολύ περισσότερο στην εποχή του VAR το οποίο σου καθαρίζει τη μπουγάδα των οφσάιντ και σε βοηθάει πάρα πολύ στα πέναλτι.

Συνεπώς, είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείς να παίξεις την μπάλα σου ως διαιτητής και να δείξεις τι αξίζεις χωρίς τη συνδρομή του video. Εκεί, λοιπόν, τα έκανε σαλάτα, καθώς τρεις φορές του ξέφυγε ο έλεγχος με μίνι συρράξεις σε ματς… Παναθηναϊκός – Βόλος. Γιατί; Διότι δεν ήταν όσο αυστηρός έπρεπε αρχικά με τους παίκτες του φιλοξενούμενου.

Ο Τζήλος, ο Γιαμπλόνσκι και ο Ροσέτι

Καμία σύγκριση, ωστόσο, η δική του διαιτησία με τις αποφάσεις σε Περιστέρι και «Κλεάνθης Βικελίδης». Αν ο Λανουά θέλει να περάσει ένα σοβαρό μήνυμα, πρέπει να «τελειώσει» μέχρι το τέλος της σεζόν τον Τζήλο από τη θέση του VAR μετά από την επιλογή του να καλέσει σε review τον Τσακαλίδη στην ελεύθερη πτώση του Ντεσπόντοφ. Ένα μπράβο αξίζει στον ρέφερι που δεν έπεσε στην παγίδα και μια δυνατή τιμωρία αξίζει στον Τζήλο γι’ αυτή την πολύ οφθαλμοφανή φάση.

Επίσης ο Λανουά δεν πρέπει να καλέσει εφέτος ξανά τον Σβεν Γιαμπλόνσκι που έγινε και «Elite» τρομάρα του! Κι όχι μόνο αυτό. Πρέπει να στείλει το video στον Ροσέτι, να μείνει ο Γιαμπλόνσκι εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για 3-4 μήνες, μπας και καταλάβουν οι Γερμανοί πως δεν μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα και να σφυρίζουν ό,τι γουστάρουν χωρίς να έχουν και συνέπειες.

Δεν χρειάζονται πολλά: ένα video 20 δευτερολέπτων με το «κλάδεμα» στον Ταρέμι και τη σκαριά από πίσω στον Τσικίνιο. That’s all. Kι άσε μετά τον Ροσέτι να αποφασίσει…

Υ.Γ: Φαίνεται ότι έχει καλομάθει ο Μεντιλίμπαρ στις συνεντεύξεις Τύπου. Δυο αμιγώς “ποδοσφαιρικές” ερωτήσεις δέχθηκε χθες. Στη μία (για τη μη αλλαγή του Ντάνι Γκαρθία) απάντησε άλλα αντ' άλλων, στη δεύτερη (για την καθυστερημένη είσοδο Ποντένσε και Γιάρεμτσουκ που τους έβαλε στο 86'!!!) είπε «δεν είστε εσείς ο προπονητής απ' όσο ξέρω». Ασχημα δείγματα είναι αυτά μετά από κακό αποτέλεσμα...