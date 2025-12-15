Ο Λούκας Tσάβες με ανάρτηση του στο Instagram ευχαρίστησε τους φίλους του Παναιτωλικού για την αγάπη που εισέπραξε στο ματς με την ΑΕΚ.

Ο Λούκας Τσάβες ήταν το πρόσωπο του αγώνα για τον Παναιτωλικό στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η βαριά ήττα περνάει σε δεύτερη μοίρα από τη στιγμή που το ενδιαφέρον των φίλων των Καναρινιών εστιάζεται στο αν ήταν το τελευταίο ματς του Αργεντινού στο Αγρίνιο.

Πριν τον αγώνα οι Αγρινιώτες φίλαθλοι έστησαν πανό γι' αυτόν και τον αποθέωσαν από το ζέσταμα, ενώ μετά το ματς και παρά το κακό αποτέλεσμα όλο το γήπεδο ήταν στο πόδι και τον χειροκροτούσε με την επιθυμία όλων το παιχνίδι με τον Δικέφαλο να μην ήταν το τελευταίο του 30χρονου τερματοφύλακα με τον τίτορμο στο στήθος.

Ο Αργεντινός πορτιέρε με ανάρτηση του στο Instagram ευχαρίστησε τους φίλους του Παναιτωλικού για την αγάπη που εισέπραξε.

Η ανάρτηση του Τσάβες

«Ευχαριστώ πολύ όλους τους οπαδούς για την αγάπη και όλα όσα με κάνατε να νιώσω κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν όλα απίστευτα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», έγραψε στα ελληνικά ο Τσάβες.

Πλέον μένει να φανεί η κατάληξη του «θρίλερ» τα επόμενα 24ωρα ώστε να φανεί εάν ο Παναιτωλικός θα καταφέρει να κάνει τη μεγαλύτερη οικονομική υπέρβαση της ιστορίας του, καθώς η υπόθεση παραμένει... ορθάνοιχτη!