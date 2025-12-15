Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης έκανε γνωστή την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.000.000 ευρώ και την προκήρυξη νέας ύψους 5.000.000 ευρώ.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι η έγκριση για τη νέα αύξηση θα δοθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί άμεσα. «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλήρη κάλυψη του ποσού από την ΑΜΑΝΙ SWISS. Παράλληλα, προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί άμεσα», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.