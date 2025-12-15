Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου
Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι η έγκριση για τη νέα αύξηση θα δοθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί άμεσα. «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλήρη κάλυψη του ποσού από την ΑΜΑΝΙ SWISS. Παράλληλα, προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί άμεσα», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.