Παίκτες και Μεντιλίμπαρ είχαν αρνητικό πρόσημο στην αναμέτρηση με τον Αρη, όπου... πρωταγωνίστησε και ο κακός ελίτ διαιτητής, Γιαμπλόνσκι. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ποδόσφαιρο προκοπής δεν είδαμε από καμία εκ των 2 ομάδων. Ούτε από τον γηπεδούχο Άρη και ούτε όμως από τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό. Μάλιστα το πρώτο ημίχρονο ποδοσφαιρικά σχεδόν δεν βλεπόταν!

Εμείς προφανώς δεν θα καταπιαστούμε με τον Άρη αλλά με τα του Ολυμπιακού, που σαφέστατα έκανε ένα από τα πιο άσχημα ever φετινά του παιχνιδιά, εάν δεν ήταν το χειρότερο. Κακό και καθόλου ορθολογικό ποδόσφαιρο και όχι πολλές καλές φάσεις και σε αυτές τις πολύ καλές στιγμές που είχε οι τελικές των παικτών του (Ζέλσον, Στρεφέτσα και ο Έσε βέβαια με το τετ α τετ του) δεν ήταν αποτελεσματικές.

Αρνητικός πρωταγωνιστής είναι σίγουρα ο Ντάνι Γκαρθία από αγωνιστικής πλευράς με την αποβολή του και τα μαρκαρίσματα που έκανε, όπως επίσης το τεχνικό staff και ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βλέποντας την εικόνα του θα μπορούσε να τον είχε βγάλει πολύ νωρίτερα και να μην έπαιζε έστω για αυτά τα δέκα λεπτά (έως την αποβολή του Φαντινγκά) με παίκτη μείον ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός χαφ είχε μία πολύ κακή εμφάνιση και ίσως και την πιο κακή του γενικότερα στους Ερυθρόλευκους.

Γενικά από τη μέση και μπροστά δύσκολα θα βρούμε παίκτη που να στάθηκε καλά. Ίσως κάπως ο Ταρέμι που πήρε και την αποβολή του Φαντινγκά και ο Μουζακίτης που έφτιαξε μεταξύ άλλων και την μεγάλη ευκαιρία του Έσε. Οι αμυντικοί γενικά είχαν μία πιο καλή παρουσία, όμως και πάλι ειδικά οι ακραίοι μπακ δημιουργικά και επιθετικά δεν... Η ουσία είναι πως ο Ολυμπιακός έχασε μία τεράστια ευκαιρία να ξεμακρύνει βαθμολογικά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ήταν σίγουρα μία κακή ισοπαλία αυτή του 0-0 με τον Άρη.

Ελίτ διαιτητής που δεν είδε ούτε την μία αποβολή ούτε την άλλη!

Το σκέλος που έχει να κάνει με τον διαιτητή Γιαμπλόνσκι είναι ανεξάρτητο από την αγωνιστική ευθύνη ποικτών αλλά και εκείνη του κόουτς Μεντιλίμπαρ (που και αυτός δεν είχε καλή βραδιά στον πάγκο και από μεριάς αρχικής 11άδας και ως προς την συνέχεια και ακόμα και με τις αλλαγές) για αυτό το 0-0. Ελίτ διαιτητής και έχασε τελείως τη φάση του Φαντινγκά με τον Ταρέμι (και ενώ ο Φαντινγκά του έδειχνε τον Ρόουζ για αποβολή) και ενώ δεν έβγαλε κόκκινη στο πολύ επικίνδυνο πάτημα του Μόντσου πάνω στον Τσικίνιο. Βασικά δεν σταμάτησε καν την φάση αυτήν και δεν έδωσε τίποτα.

Ακόμα και στα λεπτά των καθυστερήσεων στο τέλος τα έκανε μούσκεμα. Βασικά καίρια φάση δεν... πέτυχε. Ακόμα και με συμβολή από το VAR δεν μπορούσε να διαχειριστεί σωστά τον αγώνα. Πχ την κόκκινη στον Φαντινγκά ένας καλός διαιτητής θα την έδινε απευθείας.

Συγγνώμη αλλά αυτός ο άνθρωπος ελίτ διαιτητής δεν είναι. Ένας ρέφερι πραγματικά αλλού για αλλού. Άλλο να στεκόμαστε σε μία κάκιστη βραδιά των Πειραιωτών και άλλο το κεφάλαιο διαιτησία αυτού του παιχνιδιού.