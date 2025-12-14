Παναθηναϊκός - Βόλος: Ο Μπέος μίλησε για σκάνδαλο στη Λεωφόρο
Ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο facebook έκανε λόγο για σκάνδαλο στη Λεωφόρο.
Ο δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαγνησίας, εξαιτίας της αψιμαχίας που έγινε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με Μακνί, Λαφόν και Πάλμερ-Μπράουν, υποστήριξε ότι υπήρξε σκάνδαλο και έπρεπε να δοθεί κόκκινη σε παίκτη του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μπέος στην ανάρτησή του: «Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο.
Το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά!».
