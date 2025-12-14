Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου Αχιλλέας Μπέος μίλησε για σκάνδαλο στη Λεωφόρο στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο facebook έκανε λόγο για σκάνδαλο στη Λεωφόρο.

Ο δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαγνησίας, εξαιτίας της αψιμαχίας που έγινε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με Μακνί, Λαφόν και Πάλμερ-Μπράουν, υποστήριξε ότι υπήρξε σκάνδαλο και έπρεπε να δοθεί κόκκινη σε παίκτη του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μπέος στην ανάρτησή του: «Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο.

Το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά!».