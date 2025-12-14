Ο Χρυσόπουλος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, για το 0-5 κόντρα στον Παναιτωλικό και το αφιέρωσε στη μνήμη του πατέρα του.

Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και είχε μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Έλληνας στόπερ πέτυχε το παρθενικό του γκολ με το Δικέφαλο στο στήθος και το αφιέρωσε στη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2013.

Στο 77ο λεπτό ο Ελίασον εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Χρυσόπουλος 9 λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι νίκησε τον Τσάβες για το 5-0, με φανταστικό τελείωμα μιας επαφής από το δεύτερο δοκάρι.

Ο Χρυσόπουλος κατά τον πανηγυρισμό του αποκάλυψε ένα μπλουζάκι που ήταν οι δυο τους σε παραλία, όταν ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης ήταν σε νεαρή ηλικία και έδειξε με τα χέρια του τον ουρανό.

Ο 22χρονος σέντερ μπακ στην πρώτη του εμφάνιση στην τρέχουσα Stoiximan Super League και συνολικά τέταρτη με τα κιτρινόμαυρα πέτυχε το παρθενικό του γκολ.