Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Δυο γκολ από τον φανταστικό Λιούμπισιτς για το 0-4
Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έκανε την κορυφαία εμφάνιση του στα περίπου δυο χρόνια που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, καθώς μετά τις δυο ασίστ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο σκόραρε δις στο δεύτερο μισό!
Στο 62ο λεπτό ο Αυστροκροάτης έκανε κίνησε από τα δεξιά προς τον άξονα και με άψογο αριστερό πλασέ νίκη τον Τσάβες για το 0-3.
Τρία λεπτά αργότερα, στο 65', ο Ζοάο Μάριο «κουβάλησε» μπάλα στον άξονα, άνοιξε δεξιά στον Ρότα, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο «Λιούμπι» με τελείωμα μιας επαφής έκναε το 0-4, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
Έκτη ασίστ του Έλληνα ακραίου μπακ, εκ των οποίων οι τέσσερις στο πρωτάθλημα, ενώ ο Λιούμπιστιτς έφτασε τα τρία τέρματα στην τρέχουσα σεζόν, μετά από αυτό που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.