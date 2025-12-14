Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς σκόραρε δυο γκολ στο δεύτερο μέρος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, μέσα σε τρία λεπτά, για το 0-4.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έκανε την κορυφαία εμφάνιση του στα περίπου δυο χρόνια που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, καθώς μετά τις δυο ασίστ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο σκόραρε δις στο δεύτερο μισό!

Στο 62ο λεπτό ο Αυστροκροάτης έκανε κίνησε από τα δεξιά προς τον άξονα και με άψογο αριστερό πλασέ νίκη τον Τσάβες για το 0-3.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 65', ο Ζοάο Μάριο «κουβάλησε» μπάλα στον άξονα, άνοιξε δεξιά στον Ρότα, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο «Λιούμπι» με τελείωμα μιας επαφής έκναε το 0-4, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Έκτη ασίστ του Έλληνα ακραίου μπακ, εκ των οποίων οι τέσσερις στο πρωτάθλημα, ενώ ο Λιούμπιστιτς έφτασε τα τρία τέρματα στην τρέχουσα σεζόν, μετά από αυτό που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο.