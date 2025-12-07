Χιμένεθ: «Εγώ θέλω να αγωνίζομαι με αξιοκρατία, όχι έτσι»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν εκνευρισμένος για τις αποφάσεις των διαιτητών στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ υποστηρίζοντας ότι αυτές καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στα κανάλια NOVASPORTS και είπε αρχικά ότι… «είμαι ενοχλημένος που χάσαμε αλλά στο ποδόσφαιρο και σ’ ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι δεν πρέπει να γίνονται τόσο σοβαρά λάθη σαν αυτά που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ είχε την κυριαρχία και την κατοχή της μπάλας, θεωρώ ότι το πλεονέκτημα που αποκόμισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν βάσει των αποφάσεων των διαιτητών».

Συμπληρώνοντας είπε ότι… «θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί απευθείας κόκκινη κάρτα στη φάση των πρώτων δευτερολέπτων. Υπάρχει επίσης καθαρή παράβαση πέναλτι στη φάση με τον Ράτσιτς όπου ο VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση και στο πέναλτι που δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ και το οποίο μας έβαλε σε μειονέκτημα, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί στην αντίθετη πλευρά, ούτε που θα το έβέπαν. Θα ήθελα να ανταγωνίζομαι με αξιοκρατία και με ισόνομα κριτήρια».