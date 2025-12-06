Η Κηφισιά προηγήθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, χάρη σε αυτογκόλ του Κάργα έπειτα από προσπάθεια του Σιμόν.

Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στο 36ο λεπτό η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε για ακόμα μια φορά στο χώρο, από κακή απομάκρυνση η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν, ο Ισπανός έκανε διαγώνιο σουτ και από κόντρα στον Κάργα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

O Ισπανός έτρεξε στον πάγκο και αφιέρωσε το γκολ σε όλους τους συμπαίκτες του, όμως σύμφωνα με τη Λίγκα αυτό έχει χρεωθεί στον κεντρικό αμυντικό του Βόλου.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν κατάφερε να διατηρήσει για πολύ ώρα το προβάδισμα της, καθώς λίγο αργότερα ο Χάμουλιτς διαμόρφωσε το 1-1 του ημιχρόνου με εύστοχο πέναλτι.