ΑΕΚ: Η ανάρτηση του Τσατάλη για το πίστη, υπομονή και επιμονή του Ηλιόπουλου
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία πολύ δύσκολη εβδομάδα με τρία μεγάλα παιχνίδια καταφέρνοντας να πάρει τρεις πολύ σημαντικές νίκες κερδίζοντας κατά σειρά εντός έδρας τον Άρη με 1-0, εκτός έδρας την Φιορεντίνα με 1-0 κι εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής (30/11) με 3-2.
Ο υπεύθυνός του γραφείου Τύπου της «Ένωσης», Τάσος Τσατάλης με αφορμή την ολοκλήρωση της δύσκολης αυτής περιόδου θυμήθηκε τα λόγια του ισχυρού άνδρα της ομάδας Μάριος Ηλιόπουλος, όταν είχε αναφερθεί στο διάστημα αυτό σε μία ομιλία που είχε κάνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Τότε ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων» είχε πει ότι θα χρειαστεί πίστη, υπομονή και επιμονή προκειμένου η ομάδα να τα βγάλει πέρα στο δύσκολο αυτό πακέτων αγώνων σε συνδυασμό και με τις απουσίες που είχε.
Η ανάρτηση του Τσατάλη με την ομιλία του Ηλιόπουλου
