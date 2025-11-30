Νίκολιτς: «Οι παίκτες θυσιάζονται και παλεύουν, εμφάνιση ηγέτη από τον Γιόβιτς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το διπλό της ΑΕΚ στη Λεωφόρο στάθηκε στη μαχητικότητα και στη συγκέντρωση των παικτών του, αλλά και στην ηγετική εμφάνιση του Γιόβιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι στη Λεωφόρο:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, για την καταπληκτική νίκη. Ήταν μια εξαιρετική εβδομάδα, με τη νίκη με τον Άρη, με τη Φιορεντίνα και σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Ήταν από τις πλέον δύσκολες εβδομάδες. Αξίζαμε τη νίκη. Ελέγχαμε τον ρυθμό, κάναμε κάποιες αλλαγές, κάποια στιγμή για άγνωστο λόγο σταματήσαμε να παίζαμε. Αλλά σκοράραμε στο τέλος, ήταν ένα δώρο από ψηλά και το αξίζαμε. Οι τρεις σημαντικοί βαθμοί μας διατηρούν ψηλά. Συνεχίζουμε να παλεύουμε, υπάρχει ανησυχία για τον Μάνταλο, που είναι ένας σημαντικός παίκτης για μας. Όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί, θα πρέπει να επιβιώσουμε σε ένα σερί αγώνων ως τα Χριστούγεννα, ίσως πρέπει και να σκεφτούμε αν θα κάνουμε ροτέισον ή όχι για το επόμενο ματς».

Για τα στοιχεία που οδήγησαν την ΑΕΚ σε αυτά τα μεγάλα αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα και αν τα επίπεδα απόδοσης τον Νοέμβριο ειναι αυτα τα οποία επιθυμούσε όταν είχε αναφερθεί στο ξεκίνημα της σεζόν: «Αν σας πω ναι, τότε σε άλλες κακές εμφανίσεις θα με κριτικάρετε έντονα. Κοιτάμε κάθε εμφάνιση με τη σειρά. Εμένα με ενδιαφέρει το σύνολο. Προπονούμαστε με ένταση, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική, οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και θυσιάζονται. Σε όλα αυτά τα ματς παίξαμε επιθετικά, είχαμε ηρεμία να αντιμετωπίσουμε σήμερα τις δυσκολίες και αντιδράσαμε σωστά. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση στους παίκτες. Ήταν μια εξαιρετική νίκη, δεν έχουμε χρόνο για πανηγυρισμούς, ακολουθεί το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ όπου θα πρέπει να νικήσουμε για να μην προσθέσουμε ακόμα ένα ματς σε ένα πιεσμένο καλεντάρι».

Για το ότι είπε ότι η ομάδα σταμάτησε να παίζει από ένα σημείο και μετά και αν σε αυτό έπαιξαν ρόλο και οι απουσίες: «Είχαμε τον έλεγχο μέχρι το σημείο που ο Θωμάς γλίστρησε, γλίστραγε το χορτάρι γενικότερα, και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να μειώσει. Οι παίκτες είχαν κάποια κούραση, οι αλλαγές δεν απέδωσαν στο 100%. Κάποια στιγμή ήρθε σαν σοκ η ισοφάριση, αλλά στο τέλος ανταμειφθήκαμε για την προσπάθειά μας αξιοποιώντας το ανοικτό γήπεδο».

Για το ηγετικό προφίλ του Γιόβιτς: «Αναμένουμε να έχει αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Είδαμε τέτοια στοιχεία σήμερα, είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, τον λατρεύουν όλοι και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Δεν είναι μόνο τα τρία τέρματα, αλλά ήταν πάντα εκεί. Έτρεχε, πίεζε ήταν μέσα στις φάσεις. Ήταν μια εμφάνιση αντάξια ενός ηγέτη».

Για το αν η διεκδίκηση του τίτλου πλέον είναι μεταξύ τριών ομάδων: «Είναι η πρώτη μου χρονιά, αλλά γνωρίζω τι συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ιδιαίτερο το πρωτάθλημα με τα πλέι οφ, είναι κάτι σαν μπάσκετ. Χρειάζεται να είσαι κοντά στην κορυφή την άνοιξη. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, θα βρει τον δρόμο του. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα, ο Βόλος, ο Λεβαδειακός, η Κηφισιά που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους μεγάλους. Αυτό κάνει το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό».