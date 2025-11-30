Ο Γιόβιτς είναι ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ που έκανε χατ τρικ στη Λεωφόρο και ο δεύτερος που σημείωσε τρία γκολ στον Παναθηναϊκό μετά τον τεράστιο Θωμά Μαύρο.

Ο Λούκα Γιόβιτς υπέγραψε μία τεράστια νίκη για την ΑΕΚ στην ντερμπάρα με τον Παναθηναϊκό κι έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης της Ένωσης που σημείωσε χατ τρικ στη Λεωφόρο.

Πότε, όμως, τελευταία φορά πέτυχε τρία γκολ παίκτης της ΑΕΚ σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό;

Η προηγούμενη φορά που ποδοσφαιριστής της Ένωσης είχε σκοράρει τρεις φορές απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν το 1983, όταν ο Θωμάς Μαύρος είχε οδηγήσει την ομάδα στη νίκη με 4-1 στη Φιλαδέλφεια, σημειώνοντας και τότε χατ τρικ.

Από εκείνο το παιχνίδι μέχρι το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου 2025, κανείς άλλος παίκτης της ΑΕΚ δεν είχε καταφέρει κάτι ανάλογο, μέχρι που το επανέλαβε ο Λούκα Γιόβιτς, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος μετά από 42 χρόνια που πετυχαίνει χατ τρικ σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το ματς που πέτυχε χατ τρικ ο Μαύρος κόντρα στον Παναθηναϊκό