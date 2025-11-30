Νίκολιτς: «Θεού θέλοντος ήρθε η νίκη στο τέλος, ηγέτης ο Γιόβιτς»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote ΤV μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς! Ο Δικέφαλος με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, επικράτησε του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με 3-2.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV αναφέρθηκε για τη σημασία της νίκης σε μια τέτοια εβδομάδα, μετά τα ματς με Άρη - Φιορεντίνα και αναφέρθηκε στον ηγέτη Γιόβιτς.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πολύ καλή μέρα για εμάς, μετά τη νίκη επί του Άρη και στη Φλωρεντία νικήσαμε εκτός και τον Παναθηναϊκό, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σημαντικοί οι τρεις βαθμοί, αξίζαμε να κερδίσουμε, τα παιδιά πάλεψαν μέχρι τέλους, παρά τις δυσκολίες, τις απουσίες, το ταξίδι, στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε χώρο αλλά στο τέλος Θεού θέλοντος ήρθε το γκολ για μια νίκη που αξίζαμε και με δυσκολίες στην πάροδο του ματς, όπως με τον Πέτρο που είχε έναν μικρό τραυματισμό.

Πολύ καλή εβδομάδα και εμφάνιση, άψογη στη Φιορεντίνα και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, είμαστε σε διαδικασία βελτίωσης, έχουμε άλλα 6 ματς μέχρι τα Χριστούγεννα, πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση των πόρων που έχουμε γιατί θα είναι κρίμα να χάσουμε όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα.

Ο Γιόβιτς γίνεται ηγέτης, έχει πολλές ικανότητες, τώρα σε έναν νέο ρόλο που έχει αποδεχθεί χρειάζεται χρόνο αλλά μπορεί από ματς σε ματς να αποδείξει ότι είναι ηγέτης. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».