Στο 90+1' του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι από τον Ντραγκόφσκι και ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε χατ τρικ για το τελικό 2-3.

Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Λεωφόρο! Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό στο «σπίτι» του, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, έχοντας δυο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι.

Το Τριφύλλι ισοφάρισε στο 90' με το γκολ του Τζούρισιτς και λίγες στιγμές αργότερα η ΑΕΚ κέρδισε δεύτερο πέναλτι και συνολικά τρίτο στο ματς. Στο 90+1' ο Κοϊτά «κυνήγησε» μια βαθιά μπαλιά του Ρότα, εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία Πάλμερ Μπράουν και Ντραγκόφσκι, τσίμπησε την μπάλα και ανατράπηκε από τον Πολωνό κίπερ.

Ο διεθνής Σέρβος φορ ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Ντραγκόφκσι και συμπλήρωσε χατ τρικ με το Δικέφαλο να παίρνει την πρώτη νίκη σε ντέρμπι επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς με 3-2.

Ο Γιόβιτς έφτασε τα 7 γκολ σε 18 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος εκ των οποίων τα τέσσερα στο πρωτάθλημα. Ο 27χρονος striker μέχρι στιγμής είχε σκοράρει μόνο στο ματς με την Κηφισιά στο Περιστέρι.