Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Τσέριν έχασε φοβερή ευκαιρία για το 2-2
Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 2-2 κόντρα στην ΑΕΚ με τον Τσέριν.
Ο Παναθηναϊκός αναθάρρησε με τη μείωση του σκορ από τον Τετέ και στο 76' άγγιξε το 2-2 κόντρα στην ΑΕΚ, αν και παίζει με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Τουμπά.
Ο Τετέ έδωσε στον Κώτσιρα, ο μπακ του τριφυλλιού γύρισε στο πέναλτι και ο Άνταμ Τσέριν έκανε το δεξί πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι!
Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
