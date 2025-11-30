Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 2-2 κόντρα στην ΑΕΚ με τον Τσέριν.

Ο Παναθηναϊκός αναθάρρησε με τη μείωση του σκορ από τον Τετέ και στο 76' άγγιξε το 2-2 κόντρα στην ΑΕΚ, αν και παίζει με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Τουμπά.

Ο Τετέ έδωσε στον Κώτσιρα, ο μπακ του τριφυλλιού γύρισε στο πέναλτι και ο Άνταμ Τσέριν έκανε το δεξί πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι!

