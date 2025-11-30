Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Τραγικό λάθος του Στρακόσα με τον Τετέ να μειώνει (vid)
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο 71' να μειώσει το σκορ με τον Τετέ να κάνει την κεφαλιά, τον Στρακόσα να γλιστράει και την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα.
Και πάλι στο παιχνίδι μπήκε ο Παναθηναϊκός στο 71' της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» παρότι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 64', κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1. Συγκεκριμένα ο Ζαρουρί έκανε την σέντρα και ο Τετέ με κεφαλιά σκόραρε. Ένα γκολ που φέρει ξεκάθαρη ευθύνη ο Στρακόσα ο οποίος γλίστρησε και δεν μπόρεσε να αντιδράσει.
@Photo credits: INTIME
