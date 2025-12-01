Αυτός ο ΠΑΟΚ και αυτός ο Λουτσέσκου δεν χάνουν ούτε από διαιτητή!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για μία από τις πιο μεγάλες νίκες της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ και εξηγεί την απόφαση του Λουτέσκου που έπαιξε τον πιο μεγάλο ρόλο.

Ήταν και θα είναι για καιρό μία από τις πιο μεγάλες νίκες του ΠΑΟΚ στη χρονιά. Το 3-2 στη Λιβαδειά μέσα από τις συνθήκες που διαμορφώθηκε, δίνει τον τόνωση στον Δικέφαλο να πιστέψει πολύ-πολύ-πολύ περισσότερο στη διεκδίκηση, αλλά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ποιος δεν περίμενε όμως τέτοιο συγκλονιστικό ματς; «Φώναζε» η αναμέτρηση ότι για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη χρονική στιγμή θα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα και τα πιο κρίσιμα του πρωταθλήματος.

- Πρώτα απ’ όλα είναι η δυναμική του Λεβαδειακού, τα χαρακτηριστικά της ομάδας η οποία στο χώρο (αλλά και σε νοοτροπία) είναι τρομερή, γι’ αυτό και έχει τόσα πολλά γκολ.

- Ο ΠΑΟΚ ξόδεψε τεράστια ενέργεια την Πέμπτη και στο τέλος απογοητεύτηκε. Σωματική και πνευματική κόπωση!

- Βρισκόμαστε σε περίοδο σημαντικών απουσιών για τον ΠΑΟΚ και όλες είναι μεσοεπιθετικά. Λείπει ο φοβερός Κωνσταντέλιας και επιβαρύνονται πολύ, άλλοι παίκτες στη θέση.

Λίγο-πολύ όλα επιβεβαιώθηκαν για τον ΠΑΟΚ, εκείνο που κανείς δεν περίμενε ήταν ο Σιδηρόπουλος. Ο διαιτητής που τα τελευταία χρόνια έχει χάσει σε απίστευτο βαθμό τα αντανακλαστικά του και εκτίθεται συνέχεια. Το θέμα και το τρομερό λάθος, ήταν ότι δεν έπρεπε καν να οριστεί μετά τα σφυρίγματα που έκριναν τον αγώνα υπέρ του Ολυμπιακού την περασμένη εβδομάδα. Ήταν φανερά πιεσμένος και όλο το σκηνικό τον οδήγησε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα να παίζει 70-30 Λεβαδειακό! Ήταν ο αστάθμητος παράγοντας τον οποίο ο ΠΑΟΚ κέρδισε με εκπληκτικό τρόπο!

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Είδε κόκκινη ο διαιτητής στον Μεϊτέ που βρήκε αντίπαλο ακριβώς όπως ο Σιώπης με τον Κωνσταντέλια (δεν το ήθελε γιατί είναι καλό παιδί και δεν πήρε ούτε κίτρινη) και μετά… έγινε το απίστευτο! Τι σου είναι το ποδόσφαιρο… Ο προπονητής έχει να πάρει την δύσκολη απόφαση, τι πρέπει να κάνει να ελέγξει αγώνα και σε φάση επίθεσης και σε φάση άμυνας με τον Λεβαδειακό να είναι φωτιά στις μεταβάσεις; Και αποφασίζει να αφήσει τον θεωρητικά ταλαιπωρημένο από τα εκατοντάδες λεπτά παρουσίας το τελευταίο διάστημα Τάισον, για να βγάλει τον Ντεσπόντοφ που είχε μπει λίγα λεπτά πριν. Μία κίνηση που δείχνει… κάπως. Σίγουρα δυσκολεύει ψυχολογικά τον αρχηγό της εθνικής Βουλγαρίας….

Και λίγο μετά ο Θεός του ποδοσφαίρου δικαιώνει τον Λουτσέσκου σε μία φάση που ήταν σα να την «είδε» ο Ρουμάνος ότι μπορεί να βγει, πριν καν γίνει! Ο Τάισον τους βρίσκει ανοργάνωτους, δεν πέφτει ούτε από τον κρεμασμένο Τσοκάι και δίνει την ασίστ στον Γιακουμάκη που σκοράρει ένα από τα γκολ της χρονιάς. Απίθανη εξέλιξη σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι…

Ματσάρα! Ο Λεβαδειακός δεν ήταν δυνατό να μην βρει χώρους απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που παίζει ψηλά και ανεβάζει πολλούς παίκτες. Προηγήθηκε δύο φορές, αλλά οι ασπρόμαυροι έδειχναν πολύ αποφασισμένοι. Μπήκαν με τη νοοτροπία που έπρεπε! Έπαιζαν σα να έδιναν τελικό, ξεχνώντας το αντιεμπορικό όνομα του αντιπάλου που με τη συνολική εικόνα του δικαιούται τον τίτλο της τέταρτης καλύτερης ομάδας μέχρι τώρα.

Και ο Παβλένκα έπρεπε να διακριθεί σε τέτοιο ματς και ο Λόβρεν και ο Οζντόεφ να βάλει άλλο ένα δίδυμο τερμάτων από στημένες μπάλες και ο Τάισον να παίζει σαν 25άρης, με τον Γιακουμάκη να γνωρίζει πλέον ότι στον φορ δεν υπάρχει Τσάλοφ και θα πάει όσο… πάει.

Έξαλλοι και λογικοί οι πανηγυρισμοί από χιλιάδες ΠΑΟΚτσήδες και την ομάδα, με την πιο μεγάλη επιτυχία να έρχεται από τη συνείδηση της κρισιμότητας του αγώνα και το ότι όλο αυτό βγήκε με φοβερή προσπάθεια αλλά και αυταπάρνηση στο γήπεδο!

Αυτός ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα και πλέον το έχει εμπεδώσει για τα καλά σε κάθε δύσκολη στιγμή…



