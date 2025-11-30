Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ο Τζολάκης νίκησε τον Άλεξιτς σε τετ α τετ
Στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης έκανε σπουδαία επέμβαση σε τετ α τετ με τον Άλεξιτς.
Ο Παναιτωλικός «σπατάλησε» σπουδαία ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο. Στο 49ο λεπτό ο Σμυρλής έβγαλε τη σέντρα, από παρέμβαση του Καλογερόπουλου η μπάλα έφτασε στον Άλεξιτς, ο οποίος πλάσαρε σε τετ α τετ με τον Τζολάκη, όμως ο διεθνής τερματοφύλακας τον νίκησε και κράτησε το μηδέν.
