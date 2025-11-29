Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ κοντράρονται στην καλύτερη φάση τους για την τρέχουσα σεζόν και παρά τις απουσίες τους, το κυριακάτικο ντέρμπι έχει τεράστιο ενδιαφέρον.

Ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική μπορεί να είναι τελικός;

Ναι, όταν θες να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, όπου οι μεγάλοι δεν πετάνε εύκολα βαθμούς με τις υπόλοιπες ομάδες και ειδικά όσο εξελίσσεται η σεζόν, ένα ντέρμπι μπορεί να είναι τελικός. Μέχρι τον επόμενο και ανάλογα το αποτέλεσμα.

Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στο -10 από την κορυφή. Αν υπολογίσουμε το ματς που εκκρεμεί με τον ΟΦΗ εντός και θεωρήσουμε ότι έχει τους τρεις βαθμούς, είναι στο -7. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη εξήγηση. Για το τριφύλλι του Ράφα Μπενίτεθ κάθε παιχνίδι στην Ελλάδα είναι τελικός. Πολύ περισσότερο ένα ντέρμπι. Όσο ο Ολυμπιακός κι έπειτα ο ΠΑΟΚ, δεν χάνουν βαθμούς, οι πράσινοι είναι υποχρεωμένοι να νικάνε σε κάθε αγωνιστική, οποιονδήποτε αντίπαλο. Σε κάθε απώλεια γνωρίζουν ότι οι πιθανότητές τους να κατακτήσουν αυτή τη σεζόν την κορυφή, θα μειώνονται και μάλιστα δραματικά.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βελτιωθεί με τον Μπενίτεθ και είναι πιο συμπαγής, δεν παίζει ακόμα σούπερ ποδόσφαιρο, έχει διαστήματα που φαίνονται οι αδυναμίες του ρόστερ με τις απουσίες και τις ανορθογραφίες του, αλλά σταδιακά δείχνει ν' αποκτά ένα μαχητικό στυλ, μία νοοτροπία να παλεύει και να παίρνει το καλύτερο από κάθε αγώνα. Μία νίκη στη Λεωφόρο, όπως συνέβη και με τον ΠΑΟΚ, θα είναι ασφαλώς μία ακόμα τονωτική ένωση για τους πράσινους. Μία ήττα ή ακόμα και η ισοπαλία θα τους στρέψει αποκλειστικά στην Ευρώπη. Διότι αν δεν γκελάρει ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, με 9 ή 10 βαθμούς διαφορά (πάντα υπολογίζοντας τρίποντο με τον ΟΦΗ) τότε ρεαλιστικά θα πρέπει να σκέφτεται μόνο πόσο μακριά θα πάει στο Europa League και βέβαια το Κύπελλο.

Στη Super League η μόνη σκέψη θα είναι μήπως πάρει τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αλλά και γι' αυτό θα πρέπει αρχικά να φτάσει τον ΠΑΟΚ που είναι στο +8 (ή +5 αν προτιμάτε) και φυσικά θα πρέπει να λυγίσει στο σπίτι του και την ΑΕΚ, η οποία επίσης είναι πιο ψηλά. Αν η Ένωση φύγει αλώβητη ή πολύ περισσότερο νικήσει, ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα πισωγύρισμα σε βαθμολογικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Μετά τις νίκες με ΠΑΟΚ, Στουρμ Γκρατς, ασφαλώς ένα τρίποντο με την ΑΕΚ θα είναι σημαντικό για να παραμείνει ο κόσμος δίπλα στην ομάδα, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα και να μην χάσει κάθε ενδιαφέρον, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Κάθε νίκη για τον Μπενίτεθ, άλλωστε, θα είναι μία ευκαιρία να μπορεί να περνάει πιο εύκολα αυτά που θέλει, διότι θα του το επιτρέπει η ψυχολογία στα αποδυτήρια, μέχρι να έρθει μάλιστα «νέο αίμα» τον Γενάρη.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο με την καλύτερη ψυχολογία μετά τη νίκη με τον Άρη και ειδικά την καλή εμφάνιση, μετά τον θρίαμβο στη Φλωρεντία, αλλά και σημαντικές απουσίες. Αν ήταν πλήρης η Ένωση, ο συγχρονισμός του ντέρμπι θα ήταν ιδανικός. Αλλά χωρίς Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό, Ζίνι, ειδικά μεσοεπιθετικά έχει θέμα. Κι αν μείνει πίσω στο σκορ δεν θα είναι απλό ν' απαντήσει. Η ομάδα του Νίκολιτς διεκδικεί το πρωτάθλημα, αφού είναι στο -3 από την κορυφή και παράλληλα έχει ένα τρομερά δύσκολο έργο ο Σέρβος τεχνικός και η διοίκηση. Ν' αξιολογούν ποιοι μπορούν να σταθούν στον πρωταθλητισμό, σε ποιες θέσεις θα χρειαστούν ποιοτικές κινήσεις, αν και αυτό δεν γίνεται να μην το γνωρίζουν ήδη, σε έναν μεγάλο βαθμό έστω.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι ο νέος τεχνικός, οι παίκτες που έχουν έρθει και η διοίκηση με τον μεγαλομέτοχο που ακόμα είναι φρέσκια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο τους ότι είναι ικανοί να κατακτήσουν την κορυφή. Αν όχι σ' αυτή τη μεταβατική σεζόν, τουλάχιστον την επόμενη.

Αυτό θα είναι πιο εύκολο όταν έρχονται νίκες. Και ειδικά σε ντέρμπι. Η ΑΕΚ έχασε από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και μία τρίτη ήττα σε ντέρμπι θα την πληγώσει φυσικά βαθμολογικά, ειδικά αν έχουν νικήσει οι Πειραιώτες και οι Θεσσαλονικείς νωρίτερα, σε Αγρίνιο και Λιβαδειά, αλλά κυρίως μπορεί να δημιουργήσει μία αίσθηση ότι η ΑΕΚ μέχρι εκεί μπορεί. Μάξιμουμ τρίτη θέση, άντε με λίγη προσπάθεια να παλέψει για τη δεύτερη, όσο μένει κοντά στους δύο πρωτοπόρους.

Το αντίθετο θα αποτελέσει βέβαια το τρίποντο στη Λεωφόρο. Θα δώσει τεράστια ώθηση και φυσικά θα ισχυροποιήσει κι άλλο τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ήταν απλό το έργο του. Το καλοκαίρι χρειαζόταν τρεις προκρίσεις και τις πέτυχε. Διαδέχθηκε τον Ματίας Αλμέιδα, έναν προπονητή που πήρε νταμπλ κι αγαπήθηκε από τον κόσμο. Είναι άδικο να μην του δοθεί χρόνος και φυσικά να μην τον εμπιστευτεί ο κόσμος για όλη την τρέχουσα σεζόν. Από το επόμενο καλοκαίρι ασφαλώς η κριτική μπορεί να είναι πιο αυστηρή. Και τώρα θα πρέπει, απλά θα μοιάζει συνάμα και άδικη.



ΥΓ.: Ο Ντέσερς επιστρέφει στην αποστολή και μπορεί να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ που έδειχνε να είναι πιο κοντά το καλοκαίρι. Ο Νιγηριανός έχει ήδη γκολ σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Η ΑΕΚ αντίθετα έχει μία από τις λύσεις στην επίθεση τον Καλοσκάμη. Ένα προϊόν της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, από την οποία δεν έχουν βγει και πολλά ταλέντα τα τελευταία χρόνια. Δεν αποκλείεται εφόσον παίξουν να γράψουν μία ωραία ιστορία...

ΥΓ1.: Ο Ολυμπιακός ρεαλιστικά είναι πιο μπροστά για τον τίτλο. Σε σχέση με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν έχει πετάξει «εκτός προγράμματος» βαθμούς. Δεν θα έχει, αν δεν γίνει κάποιο θαύμα και ευρωπαϊκό ματς μετά τα τέλη Γενάρη. Οι υπόλοιποι θα έχουν. Και μπορεί όχι μόνο δύο, αλλά περισσότερα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι Πειραιώτες θα χάσουν μεν στο Κόπα Άφρικα το όπλο τους τον Ελ Καμπί, ωστόσο, μπορούν να «σπαταλήσουν» βαθμούς σ' ένα ματς. Οι υπόλοιποι όσο τον κυνηγούν και ειδικά ο Παναθηναϊκός που είναι πιο μακριά στην παρούσα φάση, παίζουν μόνο τελικούς.

ΥΓ2: Απουσίες δεν έχει φυσικά μόνο η Ένωση. Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Λαφόν είναι βασικοί, αλλά με κάποιους ο Παναθηναϊκός πρέπει να μάθει να ζει. Και να δει τι πρέπει να γίνει για να διορθώσει τα λάθη στο ρόστερ.