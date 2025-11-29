Ο Στέλιος Μαλεζάς υποστήριξε ότι η ΑΕΛ πέταξε στα σκουπίδια μια μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της ΑΕΛ αξιολογώντας συνολικά την εμφάνιση της ομάδας του είπε αρχικά ότι… «δεν μπήκαμε έτσι όπως θα έπρεπε στο παιχνίδι. Δεν πηγαίναμε σωστά στις μονομαχίες είτε γιατί δεν κρατούσαμε την μπάλα όταν την είχαμε στα πόδια μας. Από το γκολ που δεχθήκαμε και μετά προσπαθήσαμε να παίξουμε βάσει των δυνατοτήτων μας. Ήμασταν άτυχοι με την αποβολή αλλά φέραμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε. Και πάλι όμως δεν πήραμε κάτι από ένα παιχνίδι».

Εκεί ρωτήθηκε για την τελευταία φάση και τον τρόπο αντίδρασης της ομάδας του. «Είχαμε δυνατότητα να διώξουμε την μπάλα τρεις και τέσσερις φορές. Δεν το κάναμε και δεχθήκαμε το γκολ», είπε.